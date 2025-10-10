Какие добавки плохо сочетаются с магнием

Магний - минерал, который регулирует уровень сахара в крови, мышечную функцию и не только. Его нехватка приводит к высокому кровяному давлению, плохому сну, перепадам настроения. Однако некоторые вещества могут влиять на усвоение магния.

Кальций. Магний и кальций конкурируют за всасывание в кишечнике. Избыток кальция блокирует всасывание магния в клетки, выстилающие кишечник, и увеличивает его выведение с мочой. Лучше принимать эти БАДы с интервалом около двух часов.

Железо. Для оптимального усвоения лучше принимать его за два часа до или через два часа после приёма магния. В идеале рекомендуется пить добавки с железом натощак.

© Ekaterina Goncharova / Getty Images

Цинк. Его нужно принимать отдельно от магния, поскольку они тоже конкурируют за всасывание в тонком кишечнике.

