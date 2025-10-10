Тренер назвал самые опасные упражнения для людей старше 40 лет

Количество мышечной массы начинает снижаться после 30 лет, а у женщин этот процесс ускоряется после менопаузы. Именно поэтому так важно выполнять исключительно безопасные физические упражнения для поддержания здоровья мышц и костей. Энни Лэндри, магистр искусств, сертифицированный персональный тренер NASM, объяснила, чего лучше избегать в тренировках после 40 лет.

© Ferra.ru

Прыжки на ящик. При выполнении этого упражнения вы можете легко соскользнуть с ящика и упасть, если не полностью поставите ноги на его поверхность. Другой риск - это боль при многократном повторении движения. Травмироваться может любая из нижних конечностей.

Приседания со штангой за головой. Эта поза нарушает положение шеи и создаёт дополнительную нагрузку на плечи. Вы можете получить травмы плеч, шеи, колена.

© Shutterstock

Махи гири. Без должного контроля это движение может привести к травмам спины.

Броски медбола. Они могут травмировать плечи, если амплитуда движения не позволяет рукам правильно выпрямляться над головой или если мяч слишком тяжёлый. Если вы прогибаете спину при броске, то можете столкнуться и с травмой спины.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.