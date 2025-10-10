Пульмонолог объяснил, почему в холодную погоду может появляться кашель

Врач-пульмонолог ФНКЦ ФМБА России Ирина Лизункова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» объяснила, почему появляется кашель в холодную погоду.

© Вести Подмосковья

«При вдыхании холодного воздуха даже при отсутствии проблем со здоровьем может возникать кашель. Наиболее частой причиной является реакция терморецепторов на изменение температуры. Данные клетки расположены на поверхности дыхательных путей. При выходе из теплого помещения на улицу они, реагируя на перепады температуры воздуха, провоцируют кашлевой рефлекс. Это состояние - не болезнь, с подобным кашлем обычно сталкиваются те, кто мало времени проводит на улице. Постоянное пребывание в тепле не позволяет рецепторам быстро приспосабливаться к меняющимся погодным условиям», - объяснила специалист.

Также врач Лизункова обратила внимание, что холодный воздух в осенне-зимний период может играть роль аллергена. Он провоцирует выброс гистаминов на слизистую оболочку бронхов, вызывая ее отек и сужение просвета бронхов. Движение воздуха при этом нарушается, что раздражает кашлевой центр.

«Еще одна распространенная причина кашля на холоде - мокрота, которая скапливается на бронхах. Она может являться нормальным ответом на вдыхаемый раздражитель или свидетельствовать о наличии хронической патологии органов дыхания. Так, например, даже после перенесенного респираторного заболевания с полным выздоровлением приступы кашля на улице в норме могут сохраняться до нескольких месяцев. Защитить дыхательные пути снаружи от перепадов температур помогает шарф или высоко поднятый воротник. Также крайне важно дышать носом, чтобы воздух прогревался постепенно и не раздражал бронхи», - отметила собеседница издания.

Пульмонолог обратила внимание на тревожный симптом: если кашель не прекращается после возвращения с улицы в теплое помещение, это может оказаться проявлением бронхиальной гиперреактивности – повышенной чувствительности бронхов - и предпосылкой для развития бронхиальной астмы.