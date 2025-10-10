Доктор перечислил вакцины, которые нужны взрослым

Всю взрослую вакцинацию можно поделить на две большие группы — экстренную и плановую. В плановую входят прививки от столбняка, дифтерии и коклюша, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Елена Треско.

«К экстренной вакцинации относят постконтактную вакцинацию от кори — если у вас был контакт с заболевшим в течение двух дней, нужно ее сделать. Обычно вакцинация проводится двукратно в детстве, но в возрасте 20–30 лет есть риск заразиться по причине недостаточного иммунитета к заболеванию или его ослабления. Рекомендуется сдать анализ на антитела и, при их отсутствии, сделать вакцинацию в плановом порядке», — объяснила врач.

Плановая вакцинация включает более расширенный список. Это вакцинация от гриппа, которая выполняется раз в год.