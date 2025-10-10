Врачи назвали лучшую еду для здоровья кишечника

Помогающий наладить работу кишечника продукт, который также снижает риск развития рака и способствует контролю за уровнями сахара и триглицеридов в крови, как пишет Daily Mail, можно приобрести всего за два доллара (или примерно за 160 рублей). Издание ссылается на медиков из Университета Коннектикута.

Исследователи проанализировали влияние ферментированных продуктов на организм и подтвердили, что употребление кимчи имеет массу преимуществ для здоровья. Продукт не только способствует очищению кишечника и полезен для пищеварительной системы в целом, но также помогает поддержать сердечно-сосудистую систему, заявили они. Это достигается за счет снижения уровня триглицеридов.

"Учитывая, насколько большую роль играет нормальное функционирование кишечника в предупреждении воспаления, регуляции иммунитета и обмене веществ, я рассматриваю кимчи как потенциально ценный компонент диетического рациона", - заявил доктор Кавин Мистри.

О том, что капуста кимчи содержит пробиотики и способна в лучшую сторону менять микробиоту кишечника, ранее говорили и российские врачи.

"Наша микрофлора, действительно, очень любит ферментированные продукты", - отметила врач-эндокринолог клиники МГУ, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

По ее словам, в России есть отличная альтернатива кимчи - это квашеная капуста.