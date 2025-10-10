Молодежь заменяет им энергетики: безопасен ли чай пуэр для здоровья

В Сети вновь становится популярен чай пуэр. Молодежь публикует видео, на которых рассказывает о его пользе. Многие признаются, что стали отдавать ему предпочтение вместо энергетиков. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала «Вечерней Москве» о том, насколько полезен пуэр, как он влияет на организм и как его правильно выбрать.

Польза пуэра

Пуэр — это китайский ферментированный чай. Его изготавливают из листьев вечнозеленого чайного дерева. Особенностью напитка является постферментация, которая происходит естественным способом или ускоренно. Благодаря уникальной обработке чай приобретает необычный вкус и аромат.

Как рассказала собеседница «ВМ», культура чаепития в России развивается, поэтому любители чая стремятся попробовать редкие экзотические сорта. Пуэр обладает уникальным вкусом, в этом чае присутствуют разнообразные ароматические нотки, поэтому он стал популярным.

У него много полезных свойств. Так, пуэр:

улучшает пищеварение;

способствует снижению уровня плохого холестерина;

помогает в снижении веса благодаря катехинам, которые ускоряют метаболизм;

оказывает антиоксидантное действие;

поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы;

благотворно влияет на иммунитет;

повышает концентрацию внимания;

увеличивает уровень энергии.

Вред и противопоказания

Тем не менее у пуэра есть и противопоказания, предупредила врач:

В этом чае содержится кофеин, и если человек к нему восприимчив, то у него может повышаться артериальное давление и увеличиваться пульс.

Также пуэр не рекомендуется в больших количествах употреблять беременным и кормящим женщинам по той же причине.

Возможна и индивидуальная непереносимость компонентов чая, — добавила Русакова.

Как выбрать качественный пуэр:

Следует ориентироваться на продукцию проверенных брендов, которые специализируются на чае. Упаковка, возраст чая, условия хранения, производитель — очень важные критерии при покупке.

Также необходимо обратить внимание на состояние листьев, визуально они должны быть чистыми, без плесени и посторонних запахов.

Пуэр может быть представлен как в виде блинов, кирпичиков, так и других форм прессовки — выбор зависит от ваших предпочтений.

Как его хранить:

в сухом месте;

при оптимальной влажности 40–60 процентов;

при температуре около 24–25 градусов.

Как правильно заваривать

Пуэр нужно правильно заваривать, чтобы сохранить полезные свойства, подчеркнула специалист:

достаточно взять пять граммов сухого чая на 400–450 миллилитров воды;

перед заваркой можно промыть чай горячей водой, чтобы удалить пыль и дезинфицировать листья;

нужно подготовить подходящую посуду — это может быть фарфоровый, глиняный или стеклянный чайник для заваривания;

лучше использовать фильтрованную или бутилированную воду, потому что в ней содержится меньше минералов и хлора;

температура воды зависит от типа пуэра: для шу пуэра — 95–98 градусов, для шэн пуэра — 80–85.

чай нужно настаивать примерно 20 секунд, но можно подождать три-пять минут.

Пуэр можно заваривать многократно, каждый раз увеличивая время настаивания, — добавила диетолог.

По частоте употребления нет строгих ограничений, главное — учитывать индивидуальные особенности организма, реакцию на кофеин, особенно в вечернее время, посоветовала доктор.

