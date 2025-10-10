Молодежь заменяет им энергетики: безопасен ли чай пуэр для здоровья

Молодежь заменяет им энергетики: насколько чай пуэр безопасен для здоровья
В Сети вновь становится популярен чай пуэр. Молодежь публикует видео, на которых рассказывает о его пользе. Многие признаются, что стали отдавать ему предпочтение вместо энергетиков. Врач-диетолог Дарья Русакова рассказала «Вечерней Москве» о том, насколько полезен пуэр, как он влияет на организм и как его правильно выбрать.
Польза пуэра
Пуэр — это китайский ферментированный чай. Его изготавливают из листьев вечнозеленого чайного дерева. Особенностью напитка является постферментация, которая происходит естественным способом или ускоренно. Благодаря уникальной обработке чай приобретает необычный вкус и аромат.
Как рассказала собеседница «ВМ», культура чаепития в России развивается, поэтому любители чая стремятся попробовать редкие экзотические сорта. Пуэр обладает уникальным вкусом, в этом чае присутствуют разнообразные ароматические нотки, поэтому он стал популярным.
У него много полезных свойств. Так, пуэр:
- улучшает пищеварение;
- способствует снижению уровня плохого холестерина;
- помогает в снижении веса благодаря катехинам, которые ускоряют метаболизм;
- оказывает антиоксидантное действие;
- поддерживает здоровье сердечно-сосудистой системы;
- благотворно влияет на иммунитет;
- повышает концентрацию внимания;
- увеличивает уровень энергии.
- Вред и противопоказания
Тем не менее у пуэра есть и противопоказания, предупредила врач:
- В этом чае содержится кофеин, и если человек к нему восприимчив, то у него может повышаться артериальное давление и увеличиваться пульс.
- Также пуэр не рекомендуется в больших количествах употреблять беременным и кормящим женщинам по той же причине.
Возможна и индивидуальная непереносимость компонентов чая, — добавила Русакова.
Как выбрать качественный пуэр:
- Следует ориентироваться на продукцию проверенных брендов, которые специализируются на чае. Упаковка, возраст чая, условия хранения, производитель — очень важные критерии при покупке.
- Также необходимо обратить внимание на состояние листьев, визуально они должны быть чистыми, без плесени и посторонних запахов.
- Пуэр может быть представлен как в виде блинов, кирпичиков, так и других форм прессовки — выбор зависит от ваших предпочтений.
Как его хранить:
- в сухом месте;
- при оптимальной влажности 40–60 процентов;
- при температуре около 24–25 градусов.
Как правильно заваривать
Пуэр нужно правильно заваривать, чтобы сохранить полезные свойства, подчеркнула специалист:
- достаточно взять пять граммов сухого чая на 400–450 миллилитров воды;
- перед заваркой можно промыть чай горячей водой, чтобы удалить пыль и дезинфицировать листья;
- нужно подготовить подходящую посуду — это может быть фарфоровый, глиняный или стеклянный чайник для заваривания;
- лучше использовать фильтрованную или бутилированную воду, потому что в ней содержится меньше минералов и хлора;
- температура воды зависит от типа пуэра: для шу пуэра — 95–98 градусов, для шэн пуэра — 80–85.
- чай нужно настаивать примерно 20 секунд, но можно подождать три-пять минут.
Пуэр можно заваривать многократно, каждый раз увеличивая время настаивания, — добавила диетолог.
По частоте употребления нет строгих ограничений, главное — учитывать индивидуальные особенности организма, реакцию на кофеин, особенно в вечернее время, посоветовала доктор.
