Эксперт объяснил, что может вызвать болезни глаз у детей

Воздействие загрязненного воздуха на глаз ребенка несет высокие риски появления у него хронических проблем со зрением. В период развития зрения химические компоненты в воздухе способны повреждать роговицу, сообщила ТАСС ассистент кафедры офтальмологии им. академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Ангелина Казанцева.

"Орган зрения ребенка находится в процессе активного формирования. Любое агрессивное внешнее воздействие может нарушить эту тонкую настройку. Высокий риск хронических проблем - постоянно воспаленная, пересушенная конъюнктива у ребенка - это не просто временный дискомфорт. Это фон для развития хронических блефаритов, конъюнктивитов и упорного синдрома "сухого глаза", который раньше считался уделом пожилых", - сказала она.

Казанцева отметила, что хотя основная причина развития миопии - это зрительные нагрузки на близком расстоянии, хроническое воспаление и постоянный дискомфорт могут быть дополнительными факторами риска. Ребенок, испытывающий боль и резь в глазах на улице, будет больше времени проводить в помещении за гаджетами, что лишь усугубляет прогрессирование близорукости.

"Глаз ребенка более уязвим. Агрессивные химические компоненты в воздухе могут потенциально повреждать клетки роговицы и конъюнктивы на этапе их развития", - добавила эксперт.

Для снижения рисков Казанцева посоветовала носить защитные очки или маски с уплотнителем. Плотно прилегающие очки, например, для плавания или спортивные, создают физический барьер между глазом и ядовитым воздухом. Также следует ограничивать время пребывания на улице в периоды смога.