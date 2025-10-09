Названы продукты, которые нельзя употреблять вместе с цинком

Некоторые виды пищи могут затруднять усвоение цинка организмом. Вот чего специалисты рекомендуют избегать, если вы принимаете такие добавки.

Фасоль. Фасоль, нут, фасоль пинто содержат фитаты. Эти вещества блокируют усвоение цинка. Снизить количество фитатов может приготовление и замачивание бобовых.

Арахис. В нём тоже есть фитаты. Поэтому лучше принимать добавки с цинком за два часа до употребления арахиса или через два часа после этого.

Кофе. Он содержит полифенолы и статины, незначительно снижающие усвоение цинка. Постарайтесь, чтобы интервал между приёмом цинка и употреблением чая/кофе составлял не менее 30–60 минут.

Йогурт. Добавки с кальцием, йогурт, сыр затрудняют усвоение организмом цинка и железа.

Овёс. Он, как и другие цельнозерновые продукты с большим количеством клетчатки, содержит фитаты, блокирующие усвоение цинка.

Растительное молоко. В обогащённом миндальном, соевом, рисовом молоке, как и в коровьем, содержится кальций, препятствующий усвоению цинка.

Алкоголь (в больших количествах). Чрезмерное употребление алкоголя может помешать всасыванию цинка в кишечнике.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.