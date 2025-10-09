Эндокринолог предложил улучшающую психическое состояние диету

Эндокринолог Густаво де Оливейра заявил, что психическое состояние можно улучшить с помощью диеты. Об этом пишет издание Terra.

Де Оливейра предложил включить в рацион при проблемах с психикой ягоды, лосось, грецкие орехи и темно-зеленые овощи, которые снижают общее воспаление в организме, так как оно негативно влияет на душевное равновесие. Ферментированные продукты, такие как натуральный йогурт и кефир, способствуют росту кишечных бактерий, вырабатывающих серотонин — гормон счастья, добавил он.

Чтобы избежать резких перепадов настроения, врач предложил заменить рафинированный сахар на сложные углеводы, которые содержатся в картофеле, овсе и киноа. Включение в ежедневное меню натуральных источников омега-3 жирных кислот, таких как сардины и семена льна, является эффективной стратегией для улучшения работы головного мозга и, следовательно, снижения риска психических расстройств, заключил специалист.

