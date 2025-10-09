Пять привычек, которые сохранят здоровье щитовидной железы

Здоровье щитовидной железы играет важную роль в психическом и физическом здоровье человека. Этот орган производит гормоны, которые регулируют обмен веществ и функции многих органов и систем. Однако неправильный образ жизни, окружающая среда и вредные привычки могут неблагоприятно влиять на здоровье щитовидной железы. «Вечерняя Москва» узнала у врача-эндокринолога Ольги Павловой, какие полезные привычки помогут поддержать ее в отличной форме.

© РИА Новости

По ее словам, в первую очередь необходимо наладить режим питания, потому что для поддержания здоровья щитовидной железы важны определенные питательные элементы.

«Питание должно быть сбалансированным и включать в себя витамин D, селен и йод. Эти полезные витамины и микроэлеметы в большом количестве содержатся в овощах, фруктах, орехах и морепродуктах. Эти продукты обеспечат организм всем необходимым для здоровья и нормального функционирования щитовидной железы», — рассказала она.

Помимо этого, специалист напомнила, что важно регулярно заниматься физической нагрузкой, потому что она помогает укрепить все органы и системы, включая щитовидную железу.

«Умеренные физические нагрузки способствуют улучшению кровообращения и обмена веществ, что особенно важно для поддержания здоровья щитовидной железы. Например, можно заниматься плаванием, ходьбой или йогой», — сказала Павлова.

При стрессовых состояниях наш организм вырабатывает больше адреналина и кортизола, что может повлиять на секрецию гормонов щитовидной железы. Важно избегать стрессовых ситуаций или научиться управлять своим эмоциональным состоянием, чтобы меньше нервничать, предупредила эксперт.

Эндокринолог подчеркнула, что табак, алкоголь и другие токсины также могут негативно влиять на работу щитовидной железы.

«Курение особенно опасно, поскольку никотин и другие вредные вещества могут способствовать развитию заболеваний щитовидной железы. Регулярное употребление алкоголя также может сказаться на ее функции. Поэтому необходимо избегать таких веществ или минимизировать их употребление для поддержания здоровья этого важного органа», — сообщила она.

Кроме того, необходимо регулярно проходить осмотры и консультации у врача. Они помогут своевременно выявить любые нарушения работы щитовидной железы, уверена собеседница «ВМ».

«Некоторые заболевания щитовидной железы, такие как гипотиреоз или гипертиреоз, требуют медицинского вмешательства и наблюдения. Поэтому важно соблюдать рекомендации врача и проходить плановые обследования для предотвращения и контроля ее состояния», — сказала Павлова.

Щитовидная железа играет важную роль в общем здоровье организма, и поддержание ее здоровья — важная задача. Если вы будете следовать этим полезным привычкам, то это позволит значительно снизить риск развития заболеваний и поддерживать работу щитовидной железы на оптимальном уровне, подытожила эндокринолог.

Проблемы с щитовидной железой может вызвать даже неправильная осанка. К каким еще она может привести последствиям, «Вечерняя Москва» узнала у врача-остеопата, невролога, мануального терапевта Александра Евдокимова.