Врач рассказал о профилактике болей в колене

Колени могут болеть даже тогда, когда коленные суставы абсолютно здоровы, заявил хирург-ортопед Мазин Ибрагим. Неожиданную причину постоянной боли в коленях он раскрыл в беседе с Daily Mail.

По словам врача, очень часто у людей, которые жалуются на боль в колене, на самом деле есть проблемы с тазобедренным суставом.

«Ложное ощущение возникает из-за так называемой отраженной боли. Другим словами, мозг неправильно интерпретирует нервные сигналы и ощущает боль не там, где она на самом деле возникает», — объяснил хирург.

Ибрагим отметил, что помимо артрита тазобедренного сустава есть и другие неочевидные причины боли в коленях. По его словам, из-за слабости приводящих мышц даже здоровое колено может болеть или вылетать. Другой причиной хирург назвал воспаление мышц и сухожилий на внешней стороне бедра. Он уточнил, что в этом случае возникает мучительная боль, отдающая в ногу.

Хирург подчеркнул, что профилактикой всех этих состояний является физическая активность и спорт. Врач посоветовал кататься е на велосипеде, заниматься физкультурой и гулять. Он уточнил, что нужно ходить каждый день по семь тысяч шагов, желательно в горку и в быстром темпе, чтобы тренировать силу мышц.

