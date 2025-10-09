Инфекционист рассказал, что усиливает иммунитет организма

Врач-инфекционист Московского областного научно-исследовательского клинического института имени М.Ф. Владимирского Елена Мескина рассказала, что регулярная вакцинация усиливает иммунитет организма.

«Чем дольше сохраняется привычка к ежегодной прививке, тем шире спектр вирусов, против которых формируется устойчивость», — заявила эксперт в беседе с Regions.ru.

По словам специалиста, с наступлением холодов активизируется не только грипп, но и ряд других простудных инфекций, в числе которых аденовирусы и РС-вирусы.

