Перечислены продукты, которые эффективно снижают давление

С проблемой повышенного артериального давления сегодня сталкиваются все больше людей, и не только в зрелом возрасте. О том, какие продукты помогают мягко и естественно снизить давление благодаря своему составу и воздействию на сосуды, «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника», кандидат медицинских наук Оксана Михалева.

© globallookpress

По словам специалиста, такие продукты можно разделить на несколько групп в зависимости от механизма их действия. Первая группа — это источники биофлавоноидов, обладающих сосудорасширяющим эффектом. К ним относятся гранатовый и апельсиновый соки, какао и темный шоколад.

Вторая — продукты, богатые соединениями азота, которые способствуют расслаблению стенок сосудов. Лидером в этой группе считается свекла и свежевыжатый свекольный сок.

Полезен при повышенном давлении и рыбий жир. Особенно в таких сортах рыбы, как скумбрия и сельдь. Однако Михалева напомнила, что избыток соли в рыбе, напротив, повышает давление, поэтому гипертоникам стоит выбирать малосоленые варианты.

Отдельное внимание врач уделила продуктам, богатым кальцием: молочным и кисломолочным продуктам, зелени и орехам. Полезны в этом отношении и ферментированные продукты — квашеная капуста, кимчи, кефир, йогурт, сыр, мисо и чайный гриб. Они содержат пробиотики, которые способствуют выработке веществ, снижающих давление.

Диетолог также отметила ценность продуктов с ликопином — мощным антиоксидантом, придающим овощам и фруктам красный оттенок. Наибольшее количество этого вещества содержится в шиповнике, арбузе, томатах, грейпфрутах и несоленом томатном соке.

«Не стоит забывать и о магнии, который расширяет сосуды. Его источники — цельнозерновые продукты, зеленые овощи, орехи и бобовые. Кроме того, полезны фрукты, сухофрукты, молоко и картофель», — добавила специалист.

В заключение диетолог напомнила, что существует специально разработанная диета DASH, эффективность которой подтверждена научными исследованиями.