Терапевт ответил, чего нельзя делать после бани

Баня оказывает сильное воздействие на организм, создавая дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, предупредила терапевт Анна Ревкова.

Высокая температура ускоряет сердцебиение и расширяет сосуды, что делает посещение парной серьезным испытанием для организма. По словам врача, баню нельзя совмещать с употреблением алкоголя. Он снижает чувствительность к усталости, нарушает терморегуляцию и может вызвать резкое падение давления, потерю сознания и даже остановку сердца.

Традиционные обливания холодной водой или ныряние в прорубь также несут угрозу. Резкий перепад температур провоцирует спазмы сосудов, что чревато развитием инсульта или инфаркта.

Наконец, курение после бани увеличивает риск возникновения серьезных патологий, так как никотин вызывает мгновенный спазм сосудов, находящихся в расслабленном состоянии после процедур.

«Зачастую человек чувствует себя отлично, делает это не в первый раз и уверен, что все под контролем. Однако следует понимать, что каждый поход в баню — испытание для организма, и предсказать реакцию сосудов невозможно. Поэтому даже привычные «ритуалы» после парилки могут обернуться последним разом. Лучше дать телу остыть естественно, выпить воды или травяного чая, отдохнуть — и не испытывать здоровье на прочность», — заключила врач в беседе с изданием «Подмосковье сегодня».

Сауна — не только место для расслабления и отдыха, но и источник множества полезных для здоровья эффектов. Благодаря высокой температуре она активизирует важные процессы в организме. По словам эксперта по биохакингу Марии Молостовой, время, проведенное в сауне, напрямую влияет на здоровье.