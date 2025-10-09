Здоровье, тренировки и философия: как живут борцы сумо

Борцы Дайки Тоёносима и Масахиро Дайкихо ответили на самые популярные вопросы о сумо.

Сумо – это традиционный японский вид спорта, где два спортсмена пытаются вытолкнуть друг друга за пределы круга или заставить коснуться земли любой частью тела, кроме стоп. Средний вес борца составляет 160 кг.

О сумо ходит большое количество домыслов и стереотипов. Одни уверены, что борцы отличаются гигантским аппетитом, другие считают, что каждый поединок — всего лишь шоу. Но так ли это на самом деле?

В октябре Москву посетят профессиональные сумоисты – Дайки Тоёносима и Масахиро Дайкихо. Перед приездом в Россию они рассказали, как на самом деле живут борцы сумо, и развеяли некоторые мифы об этом виде спорта. А 18 и 19 октября Тоёносима и Дайкихо ответят на оставшиеся вопросы в московском Тимирязев Центре. Там пройдёт выставка HINODE JAPAN 2025 – крупнейшее событие в России, посвящённое японской культуре.

Выступление борцов на выставке станет первым с 1960-х годов, когда делегация рикиси посетила СССР. На HINODE JAPAN сумоисты проведут мастер-классы, интервью и автограф-сессии, познакомив гостей с техникой древнего японского боевого искусства.

Дайки Тоёносима

Возраст: 42 года (26 июня 1983 года).

Рост: 167 см.

Боевой вес: 144,2 кг.

Место рождения: Сукумо, Япония.

Уровень в иерархии сумо: сэкивакэ — третий ранг борца.

Достижения в сумо: трижды получил награду за особые заслуги «Сюкун-сё», трижды — за боевой дух «Канто-сё», четырежды — за мастерство «Гино-сё».

Семейное положение: женат, есть дочь.

Масахиро Дайкихо

Возраст: 36 лет (13 мая 1989 года).

Рост: 183 см.

Боевой вес: 160 кг.

Место рождения: остров Кюсю, Япония.

Уровень в иерархии сумо: ниси-маэгасира 16 — входит в высший дивизион.

Достижения в сумо: впервые вышел на ринг дохё в марте 2012 года и в том же году повысил свой титул до борца второго дивизиона дзюрё. В 2013 вошёл в высший дивизион профессионального сумо. Отличительные приёмы Дайкихо в борьбе — толчки.

Семейное положение: женат, есть двое сыновей.

Иерархия в сумо

Иерархия в сумо основана на рангах, которые определяют статус и положение борцов.

Макуучи – высший дивизион, в который входят 42 борца, достигшие наивысших званий. Для входа в этот ранг требуется от четырёх до семи лет тренировок и соревнований.

Дзюрё – второй по значимости дивизион, состоящий из 28 борцов. Сумоист может получить его за два-три года тренировок и соревнований.

Сэкитори – это общее название для борцов, находящихся в элитных дивизионах макуучи и дзюрё. Сумоисты этих дивизионов получают зарплату и могут участвовать в турнирах. На то, чтобы войти в число сэкитори, нужно от двух до четырёх лет тренировок и соревнований.

Макусита – один из низших дивизионов, находящихся под дзюрё. В него входят начинающие борцы. Как правило, спортсмены состоят в нём один-два года тренировок и соревнований.

Низшие дивизионы

Дзёнокути (序ノ口) — низший ранг, с него начинают все новички.

Дзёнидан (序二段) — следующий уровень, куда попадают после успешных выступлений в дзёнокути.

Санданмэ (三段目) — третий по старшинству дивизион.

Макусита (幕下) — четвёртый дивизион, последний перед профессиональным статусом. Здесь борцы уже имеют определённый опыт и борются за выход в высшие лиги.

Профессиональные дивизионы

Дзюрё (十両) — пятый по старшинству дивизион, первый профессиональный уровень. Борцы дзюрё и выше называются сэкитори.

Макуути (幕内) — высший дивизион, в который входят 42 лучших борца. Именно здесь разыгрываются главные титулы и звания.

Ранги внутри макуути

Внутри высшего дивизиона макуути существует собственная иерархия рангов.

Маэгасира (前頭) — основной ранг большинства борцов макуути.

Комусуби (小結) — первый из трёх санъяку-рангов.

Сэкивакэ (関脇) — второй по старшинству санъяку-ранг.

Одзэки (大関) — второй по значимости ранг в сумо. Чтобы стать одзэки, нужно показывать стабильно высокие результаты.

Ёкодзуна (横綱) — высший и самый почётный ранг в сумо. Ёкодзуна — великий чемпион, символ силы, чести и традиций. Этот ранг присуждается только выдающимся борцам, и его нельзя понизить — ёкодзуна может только уйти в отставку.

Санъяку – общий термин для группы трёх высших рангов: одзэки, сэкивакэ и комусуби.

Как проходит обычный день сумоиста?

Для борцов ежедневные тренировки очень важны, потому что именно они помогают сохранить силу, выносливость и технику. Постоянная практика позволяет достигать лучших результатов, поддерживать форму и развивать необходимые навыки.

«В годы активной карьеры я тренировался каждый день с 8:00 до 11:00. Многое было сопряжено с соблюдением иерархии сумо и различных традиций. Например, принять душ сначала могли только борцы высших дивизионов (сэкитори), затем — старшие ученики и только потом — младшие», — Дайки Тоёносима, один из самых известных борцов в мире, достигший звания сэкивакэ, третьей ступени в иерархии сумо.

Обедали также по очереди: сначала — руководитель школы (ояката) и борцы высших дивизионов, затем — по очереди от старших к младшим. Далее — дневной сон. Вечером мы занимались уборкой и готовили еду.

Одно из главных блюд для сумоистов — тянко-набэ. Это сытная похлёбка, в которую входят мясо, морепродукты и овощи. Ингредиенты нарезают небольшими кусочками и варят в бульоне с приправами в большом котелке. Ужин, как правило, проходил в 18:00. После этого у нас было свободное время.

Тренировки состоят из базовых упражнений сумо: полуприсед с поднятием ног (сико), шагание в полуприседе (суриаси) и толчки у деревянной колонны (тэппо). После разминки проводятся тренировочные поединки в порядке следования рангов. В конце выполняется упражнение с выталкиванием (буцукари-гэйко). Развивать технику, гибкость и физическую силу одинаково важно. На мой взгляд, во время тренировок чаще всего акцент делается на последнюю.

«Моё утро начинается с разминки. Я выполняю от 200 до 300 полуприседов сико, а затем делаю упражнения на растяжку — суриаси и матавари (растяжка на поперечный шпагат с наклоном вперёд). После этого перехожу к активной фазе тренировки, которая длится около полутора часов. В целом одно занятие продолжается примерно три-четыре часа», — Масахиро Дайкихо, сумоист ранга ниси-маэгасира 16, выступления которого на татами отличаются характерной техникой.

Как и многие, в молодости я ставил количество превыше качества и фокусировался прежде всего на запоминании движений. Однако с опытом мы начинаем задумываться, насколько хорошо выполняем то или иное упражнение, какой результат показываем на выходе. Я думаю, важно менять приоритеты в тренировках в зависимости от возраста и статуса.

Рацион сумоистов

Для поддержания нужной формы и веса сумоисты соблюдают определённую диету. Большинство из них весят больше 160 кг. Высокая физическая активность всегда сопряжена с большим сбросом калорий. Именно по этой причине спортсмены едят много. После завершения карьеры далеко не каждому удаётся переключиться на ограниченный рацион.

Дайки Тоёносима:

«В мире сумо принято есть два раза в день: до полудня после тренировки и в 18:00. До того, как стал заниматься сумо, я обычно ел три раза в день, а теперь два приёма пищи стали для меня привычкой. В молодости я ел всё, что хотелось. Но с возрастом я стал корректировать рацион, чтобы поддерживать форму и не перебирать в весе. Для привлечения удачи в первый день любых соревнований я ел куриный тянко-набэ. Курица считается символом удачи. А вот мясо крупного рогатого скота и свинину сумоисты стараются не добавлять в своё меню во время чемпионатов. С этим связана интересная примета: спортсмены перед соревнованиями не употребляют мясо тех животных, которые стоят четырьмя ногами на земле. Курица стоит двумя ногами на земле и не касается пола крыльями, сумоист-победитель также стоит двумя ногами на земле и не касается руками пола. Сейчас я строю свой рацион на белке и углеводах. Это особенно важно после тренировок. Также стараюсь, чтобы ужин всегда был легче завтрака».

Масахиро Дайкихо:

«Благодаря сумо у меня появилась привычка есть большое количество пищи. Однако после ухода из профессионального спорта довольно сложно вернуться к простому рациону. Я испытываю трудности с диетой. В молодости главным приоритетом было просто много есть и наращивать массу. Однако с возрастом я стал более требовательным к качеству того, что ем. Чтобы поддерживать свой идеальный вес, я выбираю "чистые", натуральные ингредиенты. Обычно пропускаю завтрак».

Забота о здоровье

Дайки Тоёносима:

«Восстановление и отдых не менее важны, поскольку это часть сложного процесса подготовки к соревнованиям. Главное лекарство — качественный сон. А ещё очень важно то, как о теле сумоиста заботится его тренер. Наставник должен корректировать нагрузку и при необходимости направлять борца к врачу. Вес действительно многое решает. Часто преимущество на стороне более крупных сумоистов. Я бы хотел иметь свободу в выборе тактики начала схватки (татиай). Поскольку первая атака у всех одинаковая, чисто благодаря физике большие сумоисты оказываются в плюсе».

Масахиро Дайкихо:

«Для борца плотный приём пищи — это способ восстановиться после тренировки или соревнований. После обеда мы обычно спим один-два часа. Режим спортсмена строится на том, чтобы поддерживать его здоровье. Наращивание слишком большой массы может привести к проблемам, поэтому важно увеличивать вес в балансе с объёмом тренировок. В молодости мы обычно не слишком заботимся о том, что едим, но с возрастом становится важно держать физическую форму, не забывая о здоровье».

Философия сумо и повседневная жизнь

Дайки Тоёносима:

«Во время своей активной карьеры я всегда носил определённую причёску – пучок магэ. Именно он, как мне кажется, является отличительной чертой сумоистов и отражает японскую культуру и традиции в повседневной жизни. У меня есть жена и дочка. Существует правило, что женщины не должны касаться волос сумоиста. Обычно для супруги спортсмена делается исключение, но я старался избегать даже этого».

Масахиро Дайкихо: