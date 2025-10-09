Первые люди, которые проживут 150 лет, уже среди нас

Ведущий специалист проектного офиса Волгоградского государственного медицинского университета и автор научно-популярного канала «БиоПолитика» Виталий Ковалев заявил, что человечество вплотную приблизилось к эпохе замедленного старения, передает СМИ2.

© Daily Moscow

По его словам, исследования, проводимые сейчас в области геронтологии и биотехнологий, позволяют говорить о реальной возможности значительно продлить человеческую жизнь.

Ученый отметил, что распространённое мнение о старении как о необратимом процессе является заблуждением. Он подчеркнул, что перспектива дожить до 150 лет уже не относится к сфере фантастики: в научных лабораториях по всему миру ведётся работа над соединениями, которые в теории способны существенно продлить жизнь человека.

По оценке Ковалева, в ближайшие 20 лет главной задачей науки станет превращение этих теоретических разработок в безопасную практику.

Эксперт выразил уверенность, что первые люди, способные прожить полтора века, уже родились. По его предположению, это могут быть представители нынешнего поколения, которым сейчас 20, 30 или 40 лет.

При этом Ковалев подчеркнул, что в настоящее время не существует технологий, которые могли бы надёжно продлить жизнь более чем на несколько лет. Однако, по его словам, наука уверенно движется к пониманию механизмов старения, что открывает путь к настоящему прорыву в области продления жизни.

Ученый добавил, что современные геропротекторы уже способны воздействовать на отдельные факторы старения и снижать риск развития таких заболеваний, как диабет, сердечно-сосудистые и нейродегенеративные болезни. Он также обратил внимание на то, что вопросы безопасности остаются ключевыми при разработке подобных средств.

Ковалёв пояснил, что, участвуя в создании новых геропротекторов, он лично испытывает все препараты и биодобавки, разработанные в Волгоградском государственном медицинском университете. По его словам, собственный организм он рассматривает как лабораторию, где проверяет действие веществ на практике.

Ученый отметил, что только после личного подтверждения эффективности и безопасности он может рекомендовать такие препараты к использованию.

Ковалев выразил уверенность, что в ближайшие десятилетия человечество станет свидетелем биотехнологического прорыва, который позволит людям не только жить значительно дольше, но и сохранять активность и здоровье до глубокой старости.