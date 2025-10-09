Топ-6 ключевых принципов профилактики возрастной слабости

Еще недавно саркопению - прогрессирующую потерю мышечной массы, силы и функциональных возможностей - считали неизбежным спутником глубокой старости. Но сегодня картина резко изменилась. Последние исследования подтверждают: мышцы слабеют все в более молодом возрасте, даже у детей. Почему это происходит и что мы можем сделать сами и с помощью врачей? В этом разбиралась "РГ-Неделя" вместе с экспертами.

"Раньше саркопения считалась классическим возрастным заболеванием. Но сейчас мы все чаще наблюдаем, что даже у детей развивается метаболический синдром, ожирение, а мышцы не развиты. Есть даже такое понятие - саркопеническое ожирение", - поясняет руководитель консультативно-диагностического центра РНЦХ имени Петровского Анастасия Филимонова.

Почему же об этой проблеме заговорили так активно? "У нас век гиподинамии, - объясняет Филимонова. - А саркопения является фактором риска многих заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистых, которые занимают первое место в структуре летальности".

Мышцы - больше чем движение

Мышечная ткань - это не просто инструмент, благодаря которому мы двигаемся. Поперечно-полосатая мускулатура выполняет множество функций, о которых мы даже не догадываемся.

"Мышцы обеспечивают обратные связи для вегетативной нервной системы, влияют на когнитивные функции, на кровоснабжение", - подчеркивает доктор Филимонова.

Например, четырехглавую мышцу бедра (квадрицепс) иногда называют "вторым сердцем". Эта самая крупная и сильная мышца ноги выполняет важную работу по прокачке крови. Сокращаясь, она проталкивает кровь вверх по венозному руслу. Расслабляясь, снова наполняется кровью, помогая сердцу.

"Так что становитесь на беговую дорожку, приседайте, упражняйтесь, поднимаясь в гору, так вы поможете сердцу дольше оставаться здоровым", - советует Анастасия Филимонова.

Здоровый дух

Но, возможно, самое неожиданное открытие последних лет - прямая связь между состоянием мышц и когнитивными функциями.

Так что поговорка "в здоровом теле - здоровый дух" - вовсе не фигура речи.

"Множество серьезных исследований в США, Южной Корее установили четкую связь между саркопенией и когнитивными нарушениями, в том числе состоянием памяти", - говорит эксперт.

Гормональные качели

Скорость старения во многом зависит от внутренних дирижеров нашего организма - гормонов.

"Любые болезни, особенно хронические, и стрессовые ситуации работают как ускорители старения, - объясняет директор НМИЦ эндокринологии имени Дедова академик РАН Наталья Мокрышева. - Они заставляют железы внутренней секреции работать на износ, что приводит к гормональному дисбалансу. Организм начинает быстрее изнашиваться".

Особая связка существует между ожирением, диабетом и старением.

"Например, у трети мужчин-диабетиков снижен уровень тестостерона, - говорит академик Мокрышева. - А его дефицит, в свою очередь, усиливает инсулинорезистентность и способствует отложению жира. Так замыкается порочный круг, усугубляющий и течение диабета, и процессы старения".

Женщины сталкиваются с саркопенией чаще мужчин. "Женщины очень гормонозависимы, и при наступлении менопаузы резко снижается уровень эстрогенов и ускоряются дегенеративные процессы. Неслучайно в Центре эндокринологии недавно открыли гериатрическое отделение, чтобы изучать влияние эндокринологических заболеваний на процессы старения и эффективно помогать таким пациентам.

Конкретно

Подальше от дряхлости

Врачи говорят: заботиться о том, чтобы и в старости сохранить бодрость, нужно задолго до ее наступления. Гериатр НМИЦ эндокринологии Александра Лузина назвала топ-6 ключевых принципов профилактики возрастной слабости.

Двигайтесь с умом. Недостаточно просто гулять. Нужны разнообразные тренировки. Рекомендованы прогулки на свежем воздухе более 20 минут в день, а также упражнения на равновесие и силовые нагрузки не менее 75 минут в неделю. Это укрепляет мышцы и снижает риск падений. Ешьте белок. Самая частая ошибка питания в зрелом возрасте - недостаток белка. "Его должно быть минимум 1-1,2 г на кг вашего нормального веса в сутки. Энергетическая ценность рациона - около 2000 ккал в сутки. И не забывайте про питьевой режим - не менее 1,5 литра воды в день. Обезопасьте свой дом. Большинство падений происходит дома. Уберите все пороги, провода и скользкие коврики, установите поручни в ванной и туалете. Обеспечьте яркое освещение. Тренируйте мозг. Это может быть заучивание стихов, игра на музыкальных инструментах, рисование, изучение иностранных языков. Общайтесь. Социальная изоляция для пожилого человека так же опасна, как и болезнь. Можно обращаться в центры социального обслуживания для организации досуга. Контролируйте давление. В пожилом возрасте опасна не только гипертония, но и ортостатическая гипотензия - резкое падение давления при смене положения тела (когда вы встаете с кровати или со стула). Это частая причина падений.

Диагностика

Как распознать угрозу

Первый звонок - когда привычные нагрузки становятся непосильными. Становится трудно подниматься по лестнице, тянет полежать вместо прогулки.

"А некоторые наши пациенты даже жалуются, что им трудно поднять руки, чтобы помыть голову", - отмечает Анастасия Филимонова.

Современная медицина предлагает точные методы диагностики: