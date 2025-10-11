Как образ жизни влияет на давление

Недавно завершилась третья фаза клинических испытаний нового препарата баксдростата, показавшего высокую эффективность при лечении гипертонии. Лекарство блокирует выработку альдостерона — гормона коры надпочечников, отвечающего за калиево-натриевый баланс в организме, и помогает справиться даже с устойчивыми формами заболевания. В интервью RT доцент кафедры факультетской терапии №1 Сеченовского университета Антон Родионов объяснил, чем баксдростат отличается от традиционных препаратов. Врач также рассказал, почему гипертонию всё чаще наблюдают у молодых людей, можно ли снизить давление без таблеток и какие меры профилактики наиболее эффективны.

— Новый препарат баксдростат, по словам учёных, блокирует фермент CYP11B2, который стимулирует выработку альдостерона. Объясните, пожалуйста, как избыток альдостерона влияет на давление?

— Представьте, что почки — это умная система управления водой и солью в организме, а альдостерон — гормон, который отдаёт команду задерживать их. При его избытке в организме накапливаются натрий и жидкость, поскольку соль, как известно, удерживает воду. Объём циркулирующей крови увеличивается, растёт нагрузка на сосуды — это и приводит к стойкому повышению артериального давления. Баксдростат блокирует фермент альдостерон-синтетазу (CYP11B2), отвечающий за производство альдостерона, что позволяет почкам выводить излишки соли и воды, снижая давление.

— А что это за формы заболевания — стойкая и неконтролируемая гипертония? И почему некоторые люди с высоким давлением не реагируют на лекарства?

— У большинства пациентов с гипертонией давление удаётся нормализовать с помощью двух-трёх препаратов. Однако у некоторых даже такая комбинированная терапия не позволяет достичь целевых значений давления. Такие случаи и называются стойкой неконтролируемой гипертонией. Почему лекарства могут не работать? Во-первых, из-за нерегулярного приёма препаратов. Это одна из самых частых причин неэффективности терапии. Во-вторых, давление может повышаться не само по себе, а как следствие других заболеваний — например, патологий почек или надпочечников. В таких случаях, пока не устранена первичная проблема, обычные лекарства малоэффективны. Немаловажно и то, насколько грамотно подобрана схема лечения. Препаратов от давления очень много, и врачу необходимо подобрать именно ту комбинацию, которая подойдёт конкретному пациенту.

— Существуют ли аналоги баксдростата, которые воздействуют на тот же фермент CYP11B2 или на альдостерон? Насколько этот препарат инновационен и чем он выделяется на фоне других средств?

— Существующие препараты, такие как спиронолактон или эплеренон, представляют собой блокаторы рецепторов к альдостерону. Они не препятствуют выработке альдостерона, а лишь подавляют его действие на клетки. Такой механизм часто даёт результат, но у некоторых пациентов сопровождается побочными реакциями. Баксдростат — это препарат принципиально нового класса. Это более точный и потенциально более эффективный подход, особенно для сложных случаев, когда традиционные лекарства не помогают. Полных аналогов у баксдростата сегодня пока нет.

— Часто люди воспринимают гипертонию как нечто не слишком серьёзное — просто плохое самочувствие. Однако многие врачи называют гипертонию «тихим убийцей». Действительно ли гипертония может протекать бессимптомно и привести к серьёзным последствиям и существует ли способ её выявить самостоятельно?

— Такое название гипертония получила неспроста. Повышение давления годами не вызывает никаких симптомов, и человек может прекрасно себя чувствовать, вести обычную жизнь. Однако в это время гипертония будет медленно разрушать сосуды, сердце, почки и мозг. Выявить гипертонию самостоятельно без тонометра невозможно. Единственный надёжный способ диагностики — регулярно измерять артериальное давление, даже если вы хорошо себя чувствуете. Особенно важно контролировать давление людям старше 40 лет.

— Может ли организм приспособиться к постоянному повышенному или, напротив, пониженному давлению?

— Приспособиться к постоянно повышенному давлению нельзя. Организм действительно пытается адаптироваться, утолщая стенки сосудов и сердца, но эти изменения носят патологический характер: со временем сердце изнашивается, сосуды теряют эластичность, резко возрастает риск инфаркта, инсульта и почечной недостаточности. С пониженным давлением (гипотонией) ситуация иная. Оно часто вызывает неприятные симптомы, такие как слабость и головокружение, но гораздо реже приводит к тяжёлым последствиям.

— Какие главные причины развития гипертонии вы можете выделить? Есть ли среди них вполне обыденные, которые мы даже не считаем вредными? И правда ли, что в этом вопросе особо важную роль играет генетическая предрасположенность?

— Генетическая предрасположенность — один из ключевых факторов риска. Если у ваших родителей была гипертония, вероятность её развития значительно выше, поэтому при наличии семейной истории нужно особенно внимательно следить за своим образом жизни. Среди наиболее распространённых, обыденных причин повышения давления — избыток соли в рационе, причём не только в чистом виде, но и в скрытом: её обычно много в полуфабрикатах. Хронический стресс — ещё один важный фактор, поддерживающий сосуды в постоянном тонусе и мешающий нормальной регуляции давления. Курение и алкоголь также усиливают сосудистую нагрузку, ускоряют износ сосудов и нарушают регуляцию давления. Малоподвижный образ жизни делает сердце и сосуды нетренированными, снижает их адаптивные возможности. И конечно, лишний вес играет не последнюю роль. Жировая ткань — это не просто запас энергии, а активный участник гормонального обмена. Она вырабатывает вещества, способствующие повышению артериального давления и воспалению.

— Случаи повышенного давления всё чаще фиксируются у людей в возрасте 30, а иногда и 25 лет. Правда ли, что гипертония сейчас молодеет? В чём причина?

— Да, к сожалению, это действительно так. Гипертония всё чаще фиксируется у молодых людей, и во многом причина в изменившемся образе жизни. Малоподвижность, нерациональное питание, лишний вес и постоянный стресс — всё это запускает патологические процессы в молодом возрасте.

— Исследователи утверждают, что серьёзных побочных эффектов от баксдростата не выявлено. Но может ли из-за подавления альдостерона возникнуть риск, например, слишком высокого уровня калия? Какие побочные эффекты чаще всего бывают у препаратов от гипертонии?

— Опасения по поводу уровня калия вполне обоснованны. Альдостерон отвечает за его выведение, а при блокировке этого гормона действительно может возникнуть гиперкалиемия — повышение концентрации калия в крови. Врачи тщательно следят за этим показателем в ходе лечения. Хотя в клинических исследованиях баксдростата серьёзных побочных эффектов зафиксировано не было, мониторинг уровня калия остаётся важной частью безопасного применения препарата. Если говорить о побочных эффектах препаратов от давления в целом, то многое зависит от конкретного лекарства. Например, при быстром или сильном снижении давления возможны головокружение и слабость — особенно в начале лечения. Некоторые препараты могут вызывать сухой кашель, отёки или влиять на уровень электролитов в организме. Однако бояться этого не стоит. Врачи хорошо знакомы с подобными рисками и подбирают терапию так, чтобы минимизировать любые нежелательные реакции.

— Если давление пониженное — пей кофе, если повышенное — выпей травяной чай. Можно справиться с гипертонией без лекарств или таблетки обязательны? Помогает в случае высокого давления физическая активность или, наоборот, ухудшает состояние?

— Начнём с того, что колебания давления в течение суток — это норма. У здорового человека разница между утренними и вечерними значениями может достигать 40—60 мм ртутного столба. Поэтому цель лечения гипертонии — не просто сбить разовое повышение, а стабилизировать давление на безопасном уровне. Для большинства пациентов целевым считается показатель ниже 130/80 мм ртутного столба. Что касается лекарств, при установленной гипертонии они действительно обязательны. Никакие народные методы не заменят фармакологический контроль. Без лекарств риск осложнений остаётся высоким. И конечно, как я уже ранее отмечал, регулярная физическая активность — мощный союзник в борьбе с гипертонией. Больше всего подходят умеренные аэробные нагрузки: быстрая ходьба, плавание, велосипедные прогулки. Они улучшают работу сердца и повышают эластичность сосудов. А вот тяжёлая атлетика, особенно без подготовки, может дать обратный эффект, например резкие скачки давления и нагрузку на сердце.

— Что бы вы порекомендовали для профилактики гипертонии или облегчения состояния, если давление уже немного повышено?