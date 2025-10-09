Ученые рассказали, чем полезны яйца

Международный день яйца (10 октября) возник как глобальная просветительская инициатива в 1996 году. Его главная цель — развеять мифы о вреде этого продукта для здоровья и подчеркнуть его уникальную питательную ценность.

Цвет желтка яйца зависит от рациона, а именно от содержания в нем природных пигментов. Если животное гуляет на свободе, ест много травы, червей и насекомых, желток будет насыщенно-оранжевым. И наоборот, когда пернатые содержатся в клетке и питаются в основном пшеничным комбикормом без специальных добавок, сердцевина яйца будет бледной, рассказали «Свободной Прессе» в пермском политехническом университете (ПНИПУ).

Сегодня рынок пищевых яиц в мире и в России более чем на 90% представлен куриными. Их белок на 85% состоит из воды и на 13% из белка, который усваивается человеческим организмом практически полностью.

«В нем находится оптимальный баланс незаменимых аминокислот, необходимых для синтеза собственных протеинов организма и поддержания функций мышечных тканей, кожи и внутренних органов. Желток богат уникальными фосфолипидами — лецитином и вителлином, которые в природе встречаются только в яйцах и молоке и нужны для поддержания здоровья мозга, печени и сосудов, строительства тканей и энергообмена», — пояснила кандидат фармацевтических наук, доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ Екатерина Баньковская.

Продукт также является лидером по содержанию витаминов D и D3 и включает в себя широкий спектр минералов: фосфор, серу, железо, цинк, селен и калий. Однако кальция в них мало, а железо из яиц, особенно сырых, усваивается плохо — для восполнения этого элемента предпочтительнее использовать мясо или печень.

Что касается перепелиных яиц, то они занимают второе место в мире по потреблению. Считаются одними из самых полезных, потому что содержат в 2-3 раза больше витаминов (В12, В2), железа, калия и фосфора по сравнению с куриными при расчете на 100 граммов продукта.

«Они реже вызывают аллергию, но полностью гипоаллергенными их считать нельзя — это распространенный маркетинговый миф. Любой белок, включая яичный, потенциально может вызвать реакцию из-за содержания овальбумина, овотрансферрина, овомукоида, а также лизоцима и овомуцина. Обычно это возникает при регулярном употреблении. Следует помнить, что следы этих веществ могут присутствовать в майонезе, выпечке, колбасных изделиях и других продуктах», — подчеркнула доктор медицинских наук, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Лариса Волкова.

Утиные и гусиные яйца являются наиболее жирными, но зато содержат много кальция и фосфора, что полезно для костной ткани и зубов. Их нельзя есть сырыми или полуготовыми, потому что у водоплавающих уток и гусей чаще всего встречается сальмонелла. По этой же причине они не идут в массовое производство.

