В каких продуктах содержится больше всего фосфора

Фосфор — важный микроэлемент, который участвует во многих процессах организма: он отвечает за энергетический обмен, поддерживает кислотно-щелочной баланс, делает кости и зубы крепче. Терапевт Елена Маслова в беседе с NEWS.ru рассказала, что фосфор содержится в различных продуктах питания, однако самыми богатыми источниками этого микроэлемента являются тыквенные и подсолнечные семечки.

По словам Масловой, фосфор также можно найти в сыре, особенно твёрдых сортах, а также в рыбе — лососе, тунце и сардинах. Кроме того, он присутствует в морепродуктах, орехах, постном мясе, птице, яйцах, молочных продуктах, бобовых и цельнозерновых продуктах.

Врач подчеркнула, что фосфор играет важную роль в организме человека, поэтому важно включать в рацион продукты, богатые этим микроэлементом.