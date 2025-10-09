Почему большая часть БАДов — это пустая трата денег

Врачи объяснили, почему БАДы — это чаще всего пустая трата денег
Мультивитамины покупают многие, однако явной пользы от них нет. По крайней мере, так утверждают учёные.
Рабочая группа по профилактическим мероприятиям США (USPSTF) рекомендует не принимать добавки витамина Е и бета-каротина для профилактики развития болезней сердца или онкологии у здоровых взрослых.
По словам доктора медицинских наук Джона Вонга, профессора медицины в Университете Тафтса и члена USPSTF, витамин Е в виде БАДов не защищает от рака или сердечно-сосудистых заболеваний. Что касается бета-каротина, то эта добавка преобразуется в организме в витамин А и может повысить риск развития рака лёгких у курящих или у тех, кто на рабочем месте подвергается воздействию асбеста.
Некоторые пищевые добавки могут влиять и на действие ваших лекарств. К примеру, зверобой может взаимодействовать с противозачаточными.
Даже если БАДы не принесут никакого вреда, всё равно их приём в больших количествах будет бесполезным. Ведь организм просто не сможет их использовать.
С другой стороны, в некоторых случаях пищевые добавки могут быть полезны. Например, витамин В9 - во время беременности, витамин D - если человек имеет тёмную кожу или мало времени проводит на солнце.
Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.