Семь сезонных продуктов, которые незаметно повышают сахар в крови

Некоторые полезные овощи и фрукты могут незаметно провоцировать скачки сахара в крови. Врач-эндокринолог Наталия Тананакина объяснила, как избежать «гликемической ловушки», связанной с сезонным рационом.

По словам эксперта, такие популярные осенние продукты — яблоки, груши, виноград, а также тыква, морковь, свёкла и пастернак — обладают высоким гликемическим индексом. Это означает, что их употребление, особенно в больших количествах без правильных сочетаний, вызывает быстрое всасывание глюкозы и создаёт нагрузку на организм.

Для людей с нарушением углеводного обмена или предрасположенностью к диабету чрезмерное потребление сладких и крахмалистых продуктов может стать настоящей гликемической ловушкой, — сказала Тананакина.

Эндокринолог отмечает, что углеводы из сезонных продуктов необходимо сочетать с белком и полезными жирами. Это помогает замедлить усвоение глюкозы, избежать резких скачков сахара и поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня.

Подробнее можно прочитать в материале.