Названы полезные для сердца продукты

Болезни сердца - главная причина смерти у взрослых в США. Для профилактики этих заболеваний достаточно просто правильно питаться. Вот что включает такой рацион.

Фрукты и овощи. Если берёте их в консервированном виде, то следите, чтобы они не содержали много сахара или натрия. Старайтесь половину тарелки заменять фруктами и овощами при каждом приёме пищи.

Цельное зерно. Подумайте о том, чтобы включить в диету ячмень, коричневый рис, гречневую крупу, булгур, просо, овсянку, лебеду, цельнозерновой хлеб, бублики, лепёшки, английские кексы, цельнозерновую пасту, тесто для пиццы.

Постные белки. Многие планы здорового питания включают нежирные белки. Из них можно рассмотреть фасоль, чечевицу, горох и другие бобовые, куриную грудку, яйца, рыбу и моллюски, тофу, грудку индейки, несолёные орехи.

Полезные жиры. Они снижают уровень холестерина и риск развития болезней сердца. Содержатся такие жиры в авокадо и масле авокадо, жирной рыбе, заправке для салата, оливковом масле, несолёных орехах.

Молочные продукты с низким содержанием жира. Подумайте о добавлении в рацион обезжиренного или нежирного творога, йогурта или молока.

При этом рекомендуется ограничить потребление (или вообще исключить) алкоголя, холестерина, обработанного мяса, насыщенных жиров, натрия, сладостей, трансжиров.

