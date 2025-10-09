Какие напитки вызывают зависимость

Это «абсолютное зло», которое вызывает «зависимость».

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился кандидат психологических наук Михаил Хорс.

«Пожалуй, единственное, что можно и даже желательно запретить, после запрета чего не будет какого-то краха, что является абсолютным злом, — это газировки. Сладкие напитки. Вот они прям ни для чего. Они просто создают людям, их потребляющим, в основном молодёжи, зависимость».

Ранее гастроэнтеролог Алёна Поташёва рассказала о пользе увеличения акцизов на сахаросодержащие напитки. Это повысит уровень здоровья населения. Отказ от подобной продукции вернёт «чувство сладкого».