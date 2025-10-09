Почему важно носить головной убор в холода

Многие люди, особенно дети, часто пренебрегают шапками в холодное время года. Чем это может быть опасно, рассказала терапевт Татьяна Подщипкова.

По словам специалиста, шапка — это важный элемент защиты от холода. Она помогает предотвратить переохлаждение, которое может привести к общему снижению иммунитета и увеличению риска заболеваний.

Когда мы находимся на холоде без головного убора, наши сосуды в слизистых оболочках сужаются, чтобы сохранить тепло. Это делает организм более уязвимым для вирусов и бактерий. Шапка не защищает от вирусов напрямую, но помогает организму лучше справляться с инфекцией, если она всё же возникнет.

Если ваш ребёнок отказывается носить шапку, не стоит категорично заставлять его. Прежде всего, убедитесь, что на улице действительно холодно — с учётом температуры, осадков, ветра и влажности. Лучше предложить ребёнку варианты стильных головных уборов: обычно, дети с удовольствие носят то, что выбрали сами.

Если ребёнок ещё мал и плачет в шапке, стаскивая её с головы, проверьте, не натирает ли она, не колет ли, и попробуйте сменить её на более удобную.

Также важно, чтобы родители сами подавали пример своим детям. Если вы всегда носите шапку в холодное время года, ребёнок с большей вероятностью будет следовать вашему примеру.

Кстати, многие молодые люди, дети и подростки предпочитают носить меховые наушники вместо классических шапок. Однако стоит помнить, что они не могут полностью заменить головной убор. Меховые наушники хорошо защищают уши, но при этом позволяют теплу уходить через остальную часть головы. Они не предотвращают спазм сосудов кожи головы, который может привести к головной боли и переохлаждению. Поэтому носить наушники можно только при не очень низких температурах. Как понять, что вам «продуло» голову?

«Продуть голову» — это выражение, которое означает состояние, вызванное переохлаждением головы. Основные симптомы включают простуду (насморк, заложенность носа, боль в горле, повышение температуры) и невралгию (воспаление нервов, сопровождающееся болью в лице, голове или шее). Сильная головная боль, боль в ухе, глазах или зубах, которые не проходят после приёма обезболивающего, уже указывают на осложнение.

Эти симптомы могут проявляться как по отдельности, так и вместе. Если вы заметили у себя или у ребёнка такие признаки, не откладывайте визит к врачу.

Некоторые группы людей более уязвимы к переохлаждению головы и связанным с ним заболеваниям. К ним относятся. прежде всего, дети, поскольку из-за особенностей строения тела они теряют тепло через голову быстрее, чем взрослые. Люди с короткой стрижкой или лысые также подвержены риску переохлаждения

Пациентам с хроническими заболеваниями дыхательной системы лучше носить головные уборы, поскольку снижение иммунитета делает их более восприимчивыми к инфекциям и осложнениям, предупредила Татьяна Подщипкова в интервью для Тульской службы новостей.