Семь продуктов, которые избавят от жира на животе за месяц

Тара Коллингвуд, магистр наук, зарегистрированный диетолог-нутрициолог, рассказала, какие продукты помогают похудеть. Правда, они не работают сами по себе: их важно сочетать с умеренным дефицитом калорий, регулярной физической активностью и правильной диетой.

Овёс. Овсянка - отличный источник растворимой клетчатки, которая даёт ощущение сытости, замедляет пищеварение, помогает стабилизировать глюкозу в крови.

Фасоль и бобовые. Это источник как клетчатки, так и белка. Исследования также связывают частоте употребление фасоли с уменьшением окружности талии.

Ягоды. Они содержат много клетчатки и антиоксидантов. Эти вещества помогают бороться с воспалением и могут повышать чувствительность к инсулину, что крайне важно для снижения уровня висцерального жира. Кроме того, благодаря натуральным сахарам они утоляют тягу к сладкому.

Лосось (или другая жирная рыба). В нём содержится высококачественный постный белок и много омега-3 жирных кислот. Омега-3 также борются с воспалением, влияют на жировые отложения.

© No-longer-here from Pixabay/Shutterstock

Греческий йогурт. Лучше всего выбирать йогурт с низким содержанием жира или обезжиренный. Это отличный способ получить пробиотики и белок.

Авокадо. Оно богато клетчаткой и мононенасыщенными полезными жирами. Эти жиры помогают уменьшить количество висцерального жира (жира на животе) и хорошо насыщают.

Листовая зелень. Особенно полезны для похудения шпинат, кудрявая капуста, руккола. Они низкокалорийны, но при этом содержат много клетчатки, витаминов, минералов.

Орехи и семена. Они дают сбалансированное сочетание полезных жиров, белков и клетчатки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.