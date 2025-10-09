Отжимания и другие упражнения, которые нарастят мышцы после 50 лет

Если у вас мало свободного времени или вы не хотите тратить деньги на абонемент в фитнес-клуб, на помощь могут прийти тренировки с собственным весом. Издание Eat This, Not That поговорило с Леоном Вилом, сертифицированным персональным тренером и руководителем отдела питания и инноваций в Styrkr, какие упражнения для этого лучше всего подходят.

Отжимания. Первым делом встаньте в высокую планку. Ладони у вас должны находиться под плечами, а тело - образовывать прямую линию. Согните руки в локтях и опустите грудь к полу. Опускаясь, следите, чтобы тело было прямым и вытянутым. Поднимитесь обратно, выпрямляя руки. Выполните 3 подхода по 8-12 повторений.

Подъёмы на скамью. Встаньте прямо, лицом к прочному стулу или тренировочной скамье. Сделайте шаг вперёд ведущей ногой, одновременно приближая к ней вторую ногу. Всего нужно выполнить 3 подхода по 10 повторений на каждую ногу.

© SilverSneakers

Подтягивания. Встаньте прямо и возьмитесь за перекладину хватом сверху. Руки должны быть на ширине плеч. Держитесь за перекладину, полностью выпрямив руки. Подтяните грудь к перекладине, а затем медленно опуститесь в исходное положение. Сделайте 3 подхода по 6–10 повторений.

Сплит-приседания. Их нужно выполнить в 3 подхода по 8–10 повторений на каждую ногу.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.