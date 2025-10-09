Какие ингредиенты могут сделать протеиновый батончик вредным для здоровья

Протеиновые батончики, безусловно, очень удобны. Они помогают легко получить недостающий белок, но могут содержать не самые полезные ингредиенты.

Много добавленного сахара. Многие протеиновые батончики позиционируются как «полезные для здоровья» или «с высоким содержанием белка», но вот сахара в них может быть столько же, сколько в обычных шоколадных батончиках. Добавленный сахар также может скрываться за такими названиями в составе, как сахароза, глюкоза, фруктоза, тростниковый сахар, сироп из коричневого риса, кукурузный сироп, нектар агавы, сироп тапиоки, кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Центры по контролю и профилактике заболеваний отмечают, что добавленный сахар должен составлять менее 10% от общего количества калорий в день.

Искусственные подсластители. По словам специалистов, употребление большого количества сахарных спиртов может вызвать газообразование, вздутие живота и диарею у некоторых людей. Об этом предупредил Алекс Ларсон, магистр наук, сертифицированный диетолог из Миннесоты. К распространённым искусственным подсластителям относят сукралозу, аспартам, ксилит и эритрит. Натуральные безвредные альтернативы им - стевия, архат и аллилоза.

Насыщенные жиры. В протеиновых батончиках могут содержаться пальмовое масло или гидрогенизированное масло. Выбирайте варианты с полезными ненасыщенными жирами из орехов, ореховых масел или семян.

Слишком много добавленной клетчатки. Это может вызвать газы и вздутие живота. Проверьте, нет ли в списке ингредиентов батончика волокон корня цикория или инулина. Также будьте осторожны с батончиками, в которых более 10 г клетчатки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.