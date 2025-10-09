Роскачество назвало марки БАД с несоответствием содержания омега-3 кислот

Роскачество провело исследование 15 торговых марок биологически активных добавок с омега-3 и обнаружило, что у 6 из них на упаковке указано неверное общее количество жирных кислот.

© Сибмеда

Для анализа были отобраны добавки следующих торговых марок: «Тымлатский РК», LeafToGo, Biopharma, UltraBalance, Ellada Fit, «Здравсити.ру», Layco, Moloday, 1Win, «Эвалар», Solgar, «Полярис», Dr.Mybo, Supplnorm, Velife. Добавки были закуплены в онлайн-аптеках и на маркетплейсах, – сообщают РИА Новости.

Все добавки безопасны и произведены из свежего сырья, однако в некоторых выявлено несоответствие содержания жирных кислот указанным на упаковке.

В частности, содержание омега-3 не соответствует указанному на упаковке у 6 марок: «Тымлатский РК», Biopharma, «Здравсити.ру», Moloday, Supplnorm, Velife.

У четырех марок – Moloday, 1Win, Supplnorm, Velife – несоответствие по заявленному количеству эйкозапентаеновой кислоты. Восемь марок – «Тымлатский РК», LeafToGo, Biopharma, «Здравсити.ру», Moloday, Supplnorm, Velife нарушили требования по указанию количества докозагексаеновой кислоты.

Все БАДы выпускаются в форме мягкой желатиновой капсулы. Многие производители указывают на упаковке массу всей капсулы, а не ее содержимого – активных веществ. Только Layco, «Эвалар», «Тымлатский рыбокомбинат» указывают массу содержимого капсулы.

Кроме того, 2 марки продаются как пищевая добавки «Омега-3» (Ellada Fit, Velife) – то есть, не являются БАД. Однако по форме выпуска, способу употребления и маркировке позиционируются как добавки – это нарушение требований технических регламентов Таможенного союза.

Обязательным требованиям законодательства соответствуют только шесть торговых марок: «Эвалар», Solgar, «Полярис», UltraBalance, Layco, Dr.Mybo.