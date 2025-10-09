Названы специи, которые работают лучше куркумы

Врачи рассказали изданию Health, какие специи лучше всего снимают воспаление. Их точно стоит иметь под рукой на кухне.

Имбирь. В нём содержатся мощные противовоспалительные соединения - в том числе гингеролы и шогаолы. Также они могут улучшить состояние при ревматоидном артрите, остеоартрите, мигрени, менструальных спазмах. Об этом говорит доктор медицинских наук Радж Дасгупта, главный медицинский консультант Sleepopolis.

Кардамон. Он может похвастаться наличием фенольных соединений и масел, которые обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием. Согласно результатам научных исследований, кардамон снижает уровень воспалительных маркеров.

Кайенский перец. Эта специя богата капсаицином, отвечающим за острый вкус и противовоспалительные свойства. При употреблении в пищу кайенский перец снижает уровень воспалительных белков в организме, а при местном применении обладает обезболивающим действием.

Корица. Исследования показывают, что она защищает здоровье мозга и снижает вероятность развития болезни Альцгеймера.

Шафран. В нём содержатся кроцин и сафраналь, которые уменьшают окислительный стресс и воспаление. Также шафран может защищать от развития воспалительного заболевания кишечника.

Гвоздика. Среди специй в ней больше всего полифенолов, особенно эвгенола. Он обладает мощными противовоспалительными и обезболивающими свойствами.

Чёрный перец. Он помогает организму более эффективно усваивать куркумин из куркумы. Также пиперин в его составе блокирует воспалительные процессы и снижает уровень провоспалительных белков.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.