В чем польза масла тыквы для здоровья

Тыквенное масло - это экстракт семян тыквы, который доступен в качестве кулинарного масла, пищевой добавки или средства для местного применения. Оно обладает рядом преимуществ для здоровья.

Улучшение здоровья волос и кожи. В рамках небольшого исследования у мужчин с облысением, которые принимали 400 мг масла семян тыквы в день, через 24 недели произошло удовлетворительное восстановление роста волос. У женщин с выпадением волос по женскому типу спустя три месяца нанесения масла семян тыквы на кожу головы тоже восстановился рост. Помогает это масло также при экземе и акне.

Поддержание здоровья сердца. Исследования показывают, что это связано с противовоспалительными свойствами масла из семян тыквы. В рамках одной работы 2019 года участники принимали 3 г этого масла в качестве добавок в течение шести недель. По итогу у них уменьшилась жёсткость артерий и улучшилась их функциональность.

Польза для мочевыводящих путей и простаты. Исследования на людях и животных показали: добавки помогают контролировать симптомы доброкачественной гиперплазии предстательной железы.

Уменьшение симптомов менопаузы. Эксперты полагают, что облегчение приливов происходит благодаря фитоэстрогенам, которые содержатся в масле семян тыквы.

Поддержание психического здоровья. Исследования с участием крыс показали, что масло семян тыквы уменьшает проявление депрессии.

