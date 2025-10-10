Врач назвал два действенных способа уменьшить подтекания мочи

Врач-терапевт Филиппа Кей раскрыла два действенных способа, которые помогут уменьшить подтекание мочи. Ее советы опубликовало издание Daily Mail.

Кей рассказала, что с проблемой подтекания мочи сталкиваются многие женщины, особенно в пожилом возрасте. Однако врач подчеркнула, что это не является частью нормального старения и с этой проблемой можно бороться. Первое, что она посоветовала предпринять, — это делать упражнения для укрепления мышц тазового дна. Они нужны для сдерживания мочи, и чтобы их натренировать, нужно ежедневно заниматься. Для этого врач призвала напрягать интимные мышцы и удерживать их в таком положении в течение трех секунд.

Вторым вариантом лечения Кей назвала использование вагинальных кремов с эстрогеном. По ее словам, они помогают, если проблема связана со снижением уровня женских половых гормонов. После наступления менопаузы их становится меньше, из-за этого истончается оболочка уретры, и риск подтекания мочи становится выше.

