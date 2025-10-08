Чем полезно сочетание чеснока и рыбьего жира

В чесноке и рыбьем жире содержатся антиоксиданты и противовоспалительные соединения. При совместном их употреблении вы снизите холестерин, давление, уровень жиров в крови и не только.

В сочетании рыбий жир и чеснок уменьшают воспаление, защищают от хронических заболеваний: диабета 2 типа, аутоиммунных болезней, возрастных нейродегенеративных заболеваний, некоторых видов рака.

Что касается индивидуальных преимуществ для здоровья, то чеснок помогает поддерживать в норме холестерин и кровяное давление, содержит антиоксиданты, которые придают ему характерный запах. Они могут также повысить иммунитет, снизить давление, холестерин, поддержать метаболическое здоровье.

В рыбьем жире содержатся омега-3 жирные кислоты, которые улучшают кровообращение и снижают уровень триглицеридов. Исследования показывают также, что омега-3 уменьшают воспаление, уровень триглицеридов, поддерживают функцию кровеносных сосудов. Есть доказательства, что эти жиры улучшают здоровье мозга и защищают от деменции.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.