Почему не стоит злоупотреблять яблочным уксусом

При длительном употреблении или в больших количествах яблочный уксус может привести к проблемам со здоровьем. Причём к самым разным: от эрозии зубов до несварения желудка.

Снижение уровня калия. Это опасно, так как вызывает проблемы с передачей сигналов от нервной системы и сердца. Также гипокалиемия может привести к мышечным судорогам, усталости, параличу.

Уменьшение костной массы. У одной женщины, которая в течение шести лет употребляла 230 мл яблочного уксуса, разбавленного водой, каждый день, врачи обнаружили остеопороз. При этом пациентке было всего 28 лет.

Проблемы с пищеварением. Из-за яблочного уксуса вы можете столкнуться с несварением желудка и изжогой.

Эрозия зубов. Этот процесс необратим. Часто люди с эрозией зубов страдают повышенной чувствительностью к теплу и холоду, появлением трещин, вмятин и сколов на зубах, общей болью в зубах.

Ожоги горла. Этот побочный эффект возникает крайне редко, но всё же бывает.

Химические ожоги. Они могут появиться при нанесении на кожу очень концентрированного уксуса.

Задержка опорожнения желудка. Из-за этого людям с диабетом нужно быть очень осторожными с яблочным уксусом.

Взаимодействие с лекарствами. Яблочный уксус может влиять на действие инсулина, мочегонных таблеток, противодиабетических препаратов, дигоксина.

