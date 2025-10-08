Действительно ли чай улун обладает целебными свойствами

Чай улун способен защитить от диабета, болезни Альцгеймера и артрита, потому что сводит к минимуму уровень белка, запускающего хронические патологии и разрушительные процессы в организме, утверждают тайваньские ученые. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта, действительно ли улун способен избавить от тяжелых недугов.

Положительное влияние

По мнению диетолога, нутрициолога Ирины Писаревой, некоторые виды чая действительно обладают полезными свойствами, способными предупреждать развитие опасных недугов, в числе которых сахарный диабет.

При соблюдении здорового образа жизни регулярное употребление улуна контролирует уровень сахара в крови, так как в состав этого чая входят полифенолы и полисахариды. Они способствуют повышению чувствительности к инсулину, защищают клетки поджелудочной железы и замедляют усвоение сахара. Поэтому при профилактике сахарного диабета второго типа улун — полезный напиток, — сообщила эксперт.

Также чай способен предупредить воспалительные болезни суставов, сообщила Писарева.

Улун обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые минимизируют риски хронического воспаления в организме, тем самым не допуская развитие артрита, — пояснила эксперт.

Также улун содержит аминокислоты и флавоноиды, которые предупреждают старение мозга, рассказала диетолог.

Флованоиды защищают клетки мозга от повреждения свободными радикалами, улучшают память, концентрацию, а также стимулируют мозговую деятельность, благодаря чему снижается вероятность развития различных нейродегенеративных заболеваний. А аминокислота L-теанин обладает бодрящим эффектом, улучшает концентрацию внимания, а также улучшает сон, — заверила Писарева.

Помимо этого, такой чай содержит другие витамины и минералы, которые положительно сказываются на работе сердца. Среди них:

кальций,

магний,

марганец.

Кому не рекомендуется пить улун

Однако, несмотря на большое количество полезных свойств, улун может быть опасен при отдельных заболеваниях, например:

при язвенной болезни;

гастрите;

колитах;

заболеваниях почек.

Также улун противопоказан при дефиците железа в организме, так как он нарушает его всасывание из пищи. А из-за высокого содержания кофеина чай не рекомендуется пить беременным, детям и при хронической бессоннице, — предупредила Писарева.

Как пить чай с пользой для здоровья

Диетолог напомнила, что необходимо выбрать улун без отдушек и ароматизаторов, а также соблюдать правила заваривания чайных листьев.

Улун нужно заваривать при температуре 80 градусов, затем слить первую заварку, промыть листья и залить водой снова. Только потом чай можно пить, но не больше трех чашек в день, — пояснила Писарева.

Чай — не панацея

Однако специалист подчеркнула, что чай может предупреждать различные заболевания только при условии соблюдения здорового образа жизни.

Если человек будет есть большое количество жирной пищи, не соблюдая норму потребления калорий в день и не занимаясь спортом, то чай не будет способствовать улучшению общего состояния здоровья, — заключила Писарева.

Между тем ученые выяснили, что матча, которая содержит L-теанин и EGCG, обладает успокаивающими свойствами. О других полезных свойствах чая — в материале «Вечерней Москвы».