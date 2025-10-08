Четыре продукта, которые улучшат усвоение омега-3

Исследования показывают, что многие пищевые добавки плохо усваиваются организмом. Именно поэтому омега-3, например, нужно принимать вместе с пищей с высоким содержанием жиров.

Авокадо. Мононенасыщенные жиры в его составе особенно полезны для улучшения усвоения омега-3. Также авокадо может похвастаться калием и клетчаткой.

Оливковое масло. Вы можете добавлять его в жареные блюда, салаты, выпечку. Аналог - льняное или соевое масло, которые содержат альфа-линоленовую кислоту (АЛК), улучшающую усвоение омега-3.

Грецкие орехи. Порция этих орехов весом 30 г содержит 2,57 г АЛК. Также они богаты белком, клетчаткой, магнием, антиоксидантами, витаминами и минералами.

Семена чиа. Это ещё один мощный источник жира. В 30 г этих семян содержится 5,05 г альфа-линоленовой кислоты (АЛК).

Жирная рыба. В ней есть как омега-3, так и полезные жиры.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.