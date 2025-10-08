Эксперт рассказал, какой гаджет вредит зрению сильнее всего

Приближение к глазам ребенка телефона и мелкий размер шрифта на экране смартфона имеют более пагубное воздействие на детское зрение, чем компьютеры и телевизор. В результате использования смартфона у детей может развиться сходящееся косоглазие и нарушение сна, рассказал ТАСС директор НМИЦ глазных болезней им. Гельмгольца Минздрава России, главный внештатный специалист офтальмолог Минздрава России Владимир Нероев.

"Отмечено больше негативных последствий от использования смартфонов по сравнению с компьютерами и телевизорами. Возможно появление сходящегося косоглазия у детей при использовании смартфона на расстоянии 30 см в течение нескольких часов. Это связывают с перенапряжением аккомодации и конвергенции. Гаджеты нарушают сон у детей из-за излучения синего света, который угнетает выработку мелатонина. Работу с устройствами нужно прекращать за несколько часов до сна", - сказал Нероев.

По его словам, телефоны оказывают еще большее негативное влияние на орган зрения, поскольку обладают всеми недостатками компьютерного изображения, при этом с очень мелкими размерами шрифта и максимальным приближением к глазам.

Специалист отметил, что непрерывное использование гаджетов имеет свои риски для здоровья зрения, так как это большая зрительная нагрузка. Кроме того, экранное изображение дисплея отличается от бумажного рядом особенностей, которые создают затруднения для зрительной работы.