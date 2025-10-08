Диетолог предупредила об опасных при простуде продуктах

Некоторые привычные продукты могут замедлить выздоровление при простуде и ОРВИ, спровоцировав осложнения. Какие блюда и напитки стоит исключить из рациона до полного выздоровления, в беседе с URA.RU рассказала диетолог Лариса Никитина.

Главные запреты, по словам эксперта, касаются алкоголя, кофеина и сладких газированных напитков. Алкоголь обезвоживает и усиливает интоксикацию, конфликтуя с лекарствами. Сахар в газировке снижает иммунный ответ, а пузырьки газа раздражают горло и желудок.

Всё жирное содержит насыщенные жирные кислоты, которые вызывают воспалительную реактивность в организме, а этого нужно избегать, особенно когда человек заболел, говорит Никитина. По этой причине под запрет попадают жирные, жареные, копчёные продукты и фастфуд, которые создают дополнительную нагрузку на пищеварение.

При больном горле и кашле стоит избегать всего, что раздражает слизистую. В этот список входят острые специи, маринады, солёные закуски, кислые фрукты и соки, а также грубая пища вроде сухариков и чипсов, которые могут механически травмировать горло.

Кроме того, следует ограничить употребление молочных продуктов.