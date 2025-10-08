Какими продуктами средиземноморской диеты стоит запастись в октябре

Сезонные овощи и фрукты могут идеально сочетаться и со средиземноморской диетой. Этот вариант питания, как известно, снижает риск развития болезней сердца, диабета 2 типа, метаболического синдрома, рака и других болезней. Вот на какие продукты рекомендуют обратить внимание диетологи.

Консервированная тыква. Она содержит бета-каротин, клетчатку. При этом вам не придётся её готовить - достаточно просто открыть банку и добавить тыкву в блюдо.

Чечевица. Благодаря белку, железу, растворимой клетчатке она отлично сочетается со средиземноморской диетой. В 1/2 стакана варёной чечевицы 9 г растительного белка и 8 г клетчатки. Она прекрасно дополнит вкус моркови, лука, кабачков.

Груши. Исследования показывают, что эти фрукты содержат вещества, защищающие от рака, диабета, ожирения, а также укрепляющие иммунитет. К примеру, в грушах много пектина, который положительно влияет на иммунную систему.

Грибы. Это источник фитохимических веществ, защищающих мозг от окислительного стресса. Ещё они отлично заменяют мясо.

© Design elements: Getty Images. EatingWell design

Мускатная тыква. Обычно её можно найти круглый год, но осенью этот сорт достигает пика зрелости. Из неё вы получите большое количество витамина А, калия и клетчатки.

Орехи пекан. Они содержат труднодоступный витамин Е и богаты полезными для сердца ненасыщенными жирами.

Брюссельская капуста. Одна чашка варёной брюссельской капусты даст вам 4 г клетчатки, более 100% суточной нормы витамина С.

Гранаты. Этот фрукт содержит антоцианы, защищающие от хронического воспаления, связанного с раком и болезнями сердца, а также клетчатку (4 г на 1/2 стакана).

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.