Какими продуктами средиземноморской диеты стоит запастись в октябре

Тыква и другие продукты средиземноморской диеты, которыми стоит запастись в октябре
Сезонные овощи и фрукты могут идеально сочетаться и со средиземноморской диетой. Этот вариант питания, как известно, снижает риск развития болезней сердца, диабета 2 типа, метаболического синдрома, рака и других болезней. Вот на какие продукты рекомендуют обратить внимание диетологи.
Консервированная тыква. Она содержит бета-каротин, клетчатку. При этом вам не придётся её готовить - достаточно просто открыть банку и добавить тыкву в блюдо.
Чечевица. Благодаря белку, железу, растворимой клетчатке она отлично сочетается со средиземноморской диетой. В 1/2 стакана варёной чечевицы 9 г растительного белка и 8 г клетчатки. Она прекрасно дополнит вкус моркови, лука, кабачков.
Груши. Исследования показывают, что эти фрукты содержат вещества, защищающие от рака, диабета, ожирения, а также укрепляющие иммунитет. К примеру, в грушах много пектина, который положительно влияет на иммунную систему.
Грибы. Это источник фитохимических веществ, защищающих мозг от окислительного стресса. Ещё они отлично заменяют мясо.
Мускатная тыква. Обычно её можно найти круглый год, но осенью этот сорт достигает пика зрелости. Из неё вы получите большое количество витамина А, калия и клетчатки.
Орехи пекан. Они содержат труднодоступный витамин Е и богаты полезными для сердца ненасыщенными жирами.
Брюссельская капуста. Одна чашка варёной брюссельской капусты даст вам 4 г клетчатки, более 100% суточной нормы витамина С.
Гранаты. Этот фрукт содержит антоцианы, защищающие от хронического воспаления, связанного с раком и болезнями сердца, а также клетчатку (4 г на 1/2 стакана).
