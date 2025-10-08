Назван простой способ снизить стресс

Витамин В6 и магний - важнейшие питательные вещества, поддерживающие различные процессы в организме. Это в том числе выработка энергии, здоровье мозга, иммунная функция. Вот что вам даст совместный приём этих добавок.

Лучшее усвоение магния. Витамин В6 повышает биодоступность и усвоение магния.

Снижение стресса и улучшение настроения. Благодаря совместному приёму В6 и магния вы снизите уровень стресса и беспокойства, улучшите настроение, а ваш сон станет спокойным. Исследований показывают, что магний (как с В6, так и без него) уменьшает тревожность, депрессию, улучшает качество жизни у людей в стрессе.

Польза для здоровья сердечно-сосудистой системы. Магний регулирует давление, поддерживает ровный сердечный ритм, обеспечивает нормальную работу кровеносных сосудов. Также исследования показывают, что потребление содержащих много магния продуктов снижает риск развития сердечных заболеваний и инсульта. Витамин В6 снижает уровень гомоцистеина, который связан с повышенным риском возникновения болезней сердца.

Более стабильная энергия. И магний, и витамин В6 участвуют в выработке энергии организмом. Магний помогает активировать аденозинтрифосфат (АТФ), основной источник энергии, а В6 участвует в расщеплении белков, углеводов, жиров из пищи и преобразует их в энергию.

Защита когнитивного здоровья. Магний защищает клетки от повреждений и поддерживает передачу нервных сигналов. Витамин В6, в свою очередь, участвует в выработке нейромедиаторов, управляющих памятью и когнитивными функциями.

