Гастроэнтеролог перечислил 12 продуктов, полезных для здоровья печени

Чтобы печень функционировала без сбоев, ей необходимы продукты, помогающие нейтрализовать токсины, выводить жир и защищать клетки, заявил гастроэнтеролог Сергей Вялов. В своем Telegram-канале он рассказал россиянам, что нужно добавить в рацион для здоровья этого органа.

Прежде всего Вялов посоветовал ежедневно есть яблоки, поскольку они выводят из организма токсины через кишечник. Не менее важен для здоровья печени чеснок, который необходим для активации выработки этим органом ферментов.

Среди других полезных для печени продуктов врач выделил брокколи, капусту, кофе, авокадо, лосось, скумбрию и лимон.

«Добавьте к ним немного оливкового масла, зелени и грецких орехов — и у вас почти идеальный рацион для печени», — заключил он.

