Почему все больше людей выглядят моложе своего возраста

Это связано с тем, что за последние полвека произошли значительные изменения в структуре заболеваемости, образе жизни и стоматологии.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился геронтолог Валерий Новосёлов.

«Действительно много людей, которые выглядят много моложе своего паспортного возраста. У нас нет эталона, но тем не менее люди отмечают. Но это не исключает того, что есть люди, которые выглядят на свой возраст и даже гораздо хуже. Ситуация имеет объективные факторы и субъективные. Возьмём объективные. Во-первых, изменилась структура заболеваемости и болезненности. Если взять, чем болели наши бабушки и дедушки в детстве, то там может обнаружиться болотная лихорадка, брюшной тиф и прочие особо опасные инфекции. Сегодня мы эти заболевания почти загнали под плинтус. Во-вторых, за прошедшие полвека мы разобрались со своей физической активностью и питанием. Мы не наедаемся, как наши предки, которые часто голодали и при каждом удобном случае старались наесться до отвала. Физическая активность — мы поняли, что нагрузка должна быть вне работы, она должна быть не истощающая и вызывать определённые метаболические сдвиги. Стоматология изменилась, люди больше улыбаются. Очень много людей, которые выглядят моложе на 10–15 лет».

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко, находясь на форуме «Биопром», заявил, что новые поколения россиян выглядят моложе своих родителей в том же возрасте.