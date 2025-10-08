Опасен ли силовой спорт во время болезни

Занятие интенсивными тренировками во время болезни может серьёзно усугубить состояние здоровья, рассказала в беседе с RT врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

«Заниматься в зале в состоянии болезни — это как минимум неуважение к окружающим. Человек приходит в зал, где ограниченный воздух, ограниченное количество площади и много других людей. В итоге он целенаправленно всех заражает», — отметила она.

Но ещё больше заболевший вредит себе, продолжила врач.

«Резервы организма ограниченные. Если человек заболел, то эти резервы направлены на выздоровление. А при тренировках мы переориентируем их в другое место. Но мы не можем и тут держать защиту, и там держать защиту», — пояснила она.

В итоге человек с болезнью лишь усугубляет своё состояние силовыми тренировками, добавила она.

«Он может довести себя до того, что болезнь приведёт к серьёзной пневмонии или к другим осложнениям. При повышенной температуре у нас и так идёт дополнительный распад мышц. И если дать ещё нагрузку, в какой-то момент могут просто отключиться почки», — предупредила она.

Ярцева заметила, что после 30 лет у организма становится меньше резервов.

«Но есть вакцинация. Можно ею воспользоваться — и будет меньше шансов заболеть», — подытожила она.

