Запоры и другие признаки, что вам не хватает клетчатки

Исследования показывают, что около 97% американцев и 90% американок не получают достаточно клетчатки. Это вызывает беспокойство, поскольку это вещество важно для пищеварения, здоровья сердца, снижения риска развития диабета, ожирения, некоторых видов рака. Вот несколько признаков, указывающих на нехватку клетчатки.

Запоры несколько дней подряд. Если в этом случае продукты с клетчаткой не помогают, можете попробовать принимать пищевые добавки в течение двух недель. Однако Мэдди Паскуариелло, магистр наук, сертифицированный диетолог, не рекомендует на них полагаться в долгосрочной перспективе.

Газообразование или вздутие живота. Иногда это может быть признаком запора.

Постоянный голод. Клетчатка насыщает, замедляя пищеварение и увеличивая объём пищи. Также она помогает регулировать уровень сахара в крови, предотвращая скачки глюкозы, которые могут привести к ощущению голода вскоре после еды.

Высокий уровень холестерина. Благодаря клетчатке вы снизите уровень холестерина, особенно вредного ЛПНП.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.