Три «диетических» продукта, которые могут мешать похудению

Сегодня в продаже есть много продуктов, на этикетках которых содержится отсылка к их «диетической» и «здоровой» природе. В итоге, человек выбирает, по его мнению, здоровую альтернативу, но результата не получает. Все потому, что не все товары с полки «диетические продукты» на самом деле помогают снизить вес.

Скотт Айзекс, доктор медицинских наук, президент Американской ассоциации клинической эндокринологии и доцент Университета Эмори, рассказал, какие продукты могут помешать здоровому контролю веса. В их числе – безглютеновые продукты, растительные мясные продукты и сыр, протеиновые батончики.

Безглютеновые продукты производятся из рафинированных крахмалов, таких как рис или картофель, что снижает содержание клетчатки, белка и микроэлементов. Для улучшения вкуса и текстуры в них часто добавляются сахар и вредные жиры. Такие продукты содержат больше калорий, снижают чувство насыщения, способствуют перееданию.

Не приносят достаточной пользы для похудения растительные мясо и сыры. В этих продуктах обычно много натрия и насыщенных жиров, при этом, большая часть насыщенных жиров поступает из кокосового и пальмового масла, которые добавляются для текстуры и вкуса. В искусственных мясных продуктах и веганских сырах калорийность может быть даже выше, чем в традиционных. В них мало клетчатки и белка, зато много масел и наполнителей – что способствует увеличению потребления пищи и набору веса.

Протеиновые батончики презентуются как здоровая альтернатива традиционным шоколадным батончикам, которая даст чувство сытости и рост мышц. На самом деле, калорийность протеиновых батончиков может быть выше, чем у традиционных: во многих популярных протеиновых батончиках 200-350 калорий, тогда как в обычных может быть 150-200 калорий. В протеиновых батончиках также много добавленного сахара, насыщенных жиров и белковых изолятов. Регулярное их употребление может привести к избыточному потреблению калорий и усилению аппетита, что помешает снижению или удержанию веса.