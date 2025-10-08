Эксперт рассказал о неожиданной причине бессонницы

Специалист по сну Лиза Артис утверждает, что сон может быть нарушен из-за искривления позвоночника, вызванного чрезмерным использованием смартфонов. Неожиданную причину бессонницы она раскрыла Daily Mail.

Артис указала, что повсеместное использование гаджетов привело к специфическому нарушению осанки, называемому «технологическая шей». По ее словам, оно появляется, когда человек каждый день и по много часов сидит, опустив голову над смартфоном. Специалист отметила, что такое искривление портит не только внешний вид, но и плохо влияет на сон.

«Если плечи и шея перенапряжены, то сон на животе усугубит ситуацию, усилив искривление, напряжение и боль», — заявила она.

То же самое, по словам Артис, произойдет, если спать на боку на подушке, которая не поддерживает должным образом позвоночник.

«Со временем боли могут помешать нормально засыпать и высыпаться», — предупредила она.

Артис добавила, что если продолжать использовать телефон в неправильной позе, то искривление будет усиливаться. При этом болеть может не только шея, но также плечи и даже низ спины. Специалист пояснила, что при наклоне головы вперед, давление на шею увеличивается более чем в четыре раза и достигает 22 килограммов. Этого достаточно, чтобы негативные изменения достигли области таза, утверждает эксперт.

