Исследование показало, как здоровое питание влияет на хроническую боль

Большое число людей с избыточным весом или ожирением жалуются на хроническую боль из-за нагрузок на суставы или воспаления. Такие факторы образы жизни, как физическая активность или диета, могут помочь в решении проблемы. И в случае с диетой нужно помнить: важно не только то, сколько ты ешь, но и то, что именно входит в рацион.

© Сибмеда

В European Journal of Nutrition опубликовано исследование, в котором приняли участие люди с избыточным весом или ожирением. В течение трех месяцев они соблюдали предложенную диету, и им удалось вдвое сократить показатели хронической боли в опорно-двигательном аппарате.

«Качество рациона улучшилось на 22%, наличие хронической боли опорно-двигательном аппарате снизилось с 50% до 24%», – сообщает результаты Medscape.

Исследователи говорят: когда даются рекомендации похудеть для снижения боли или напряжения в суставах, следует подчеркивать – в процессе нужно обращать внимание не только на ИМТ и вес, но и на качестве рациона.

В данном исследовании участники увеличили потребление фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов и нежирного мяса, ограничив употребление алкоголя, газированных напитков и сладостей.

Ученые объяснили: диета, богатая витаминами, минералами и микроэлементами может влиять на болевые пути в нейроиммунной системе, уменьшать воспаление и улучшать состояние опорно-двигательного аппарата. Более качественное питание, как правило, богато противовоспалительными веществами и содержит меньше провоспалительных продуктов, таких как рафинированные углеводы, насыщенные жиры, добавленный сахар и алкоголь. Изменив таким образом рацион, можно уменьшить хроническое слабовыраженное воспаление, которое способствует возникновению боли.

Важным может оказаться и обследование для выявления дефицита витаминов и микроэлементов. Свежее исследование, опубликованное в Pain Practice, показало, что у некоторых людей, страдающих хронической болью, уровень витамина D, B12, магния и фолиевой кислоты ниже, чем у людей с умеренной болью или без нее.

Изменение в рационе, добавки с микронутриентами могут действовать комплексно с лекарственными препаратами и другими методами лечения боли.

Какая диета лучше всего подходит при хронической боли? Диеты, снижающие боль, обычно включают фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, бобовые и орехи. Следует ограничить употребление продуктов с высокой степенью переработки. Это в полной мере соответствует средиземноморской диете – противовоспалительному режиму питания, который часто называют наиболее здоровым.