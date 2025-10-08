Названа ягода, которая помогает при простатите

Брусника рекомендуется людям с простатитом за счет ее противовоспалительного и противомикробного действия, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского Университета Ульяна Махова.

«В первую очередь брусника полезна людям, страдающим от заболеваний почек, за счет противовоспалительного и противомикробного действия. Также брусника может помочь при простатите. Кроме того, ягода будет полезна людям, имеющим гастрит и пониженную кислотность. Вообще эта ягода помогает при любом воспалении, даже при ОРВИ», — объяснила врач.

По словам Маховой, в бруснике содержится колоссальное количество витамина С, каротина, железа, меди. Также там есть дубильные вещества, флавоноиды, метиларбутин.