Почему мы переедаем и как с этим справиться

Врачи бьют тревогу: в России растет число людей, склонных к ожирению, причем больше всего подвержена этой печальной тенденции молодежь. Интернет пестрит советами для тех, кто осознал проблему и хочет убрать ее из своей жизни. "Все - на тренажеры!" - скандируют фитнес-тренеры. "Выход - в правильном питании!" - уверяют диетологи. Однако есть группа специалистов, которая убеждена: физические нагрузки и подсчет калорий принесут пользу только в том случае, если сначала решить проблему с психологической точки зрения.

Почему мы то и дело открываем холодильник и отправляем в рот его содержимое? Как увидеть границу между "Я сыт" и "Я переел"? Об этом "Российская газета" поговорила с Олесей Волковой, доктором психологических наук, директором Института педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального университета.

Олеся Владимировна, почему люди едят гораздо больше, чем им требуется для поддержания жизнедеятельности? Зачем сами себе наносят перееданием вред, порой необратимый?

Олеся Волкова: Расстройство пищевого поведения - очень глубокая тема, тяжелые случаи которой порой находятся в области психиатрии.

Если говорить о роли процесса питания в жизни человека, то нужно в первую очередь обратиться к периоду детства. Когда ребенок маленький, мама берет его на ручки и кормит. Но она не просто дает ему пищу. Женщина обнимает малыша, она с ним разговаривает, и ребенок получает огромное количество связанных с процессом питания видов опыта. Это и опыт безопасности, и опыт принятия, потому что самый ранний период жизни человека - первые несколько месяцев - это очень важное время, когда формируется так называемое базовое доверие к миру.

Получается, что у ребенка еще не развиты те структуры мозга, которые отвечают за анализ, синтез и речь, а вот на уровне ощущений тела, на уровне инстинктов у него формируется базовая установка на доверие: этот мир безопасен, он меня принимает, все прекрасно, у меня счастливая жизнь.

Противоположная ситуация может быть показательной в ситуации с детьми-отказниками, которые были оставлены родителями с момента рождения. Они не плачут, когда хотят кушать. Потому что уже буквально несколько дней от роду выучивают правило: кричи ты или не кричи, тебя покормят по расписанию. И вот у этих людей базовое доверие к миру нарушено, что проявляется в противоположной установке: мир небезопасен, он меня не принимает.

Получается, мы едим, чтобы почувствовать любовь мира к себе?

Олеся Волкова: В каком-то смысле да. Человек вырастает, и если ему хочется безопасности и любви, самый хороший способ воскресить эти воспоминания, ощущения - что-нибудь съесть. Желательно сладенькое, так как это самый быстрый способ получить дозу эндорфинов. Поэтому люди, склонные к расстройству пищевого поведения, часто рассказывают: "Случилась стрессовая ситуация, я открыл холодильник - а дальше ничего не помню. Очнулся, когда уже очень сильно переел".

На эту тему, кстати, существует множество анекдотов...

Олеся Волкова: И еще очень важный момент - тема безопасности. На одном из посещенных мною научных мероприятий врач-невролог, рассуждая на тему питания, сказала интересную фразу: "Если я ем, значит, меня не едят". Получается, если я могу себя насыщать какими-то ресурсами, это тоже дает мне представление о том, что я в этом мире нахожусь в безопасности.

Есть также теории, которые говорят о том, что когда человек прибавляет в весе, увеличивается в размерах, это его тело говорит: "Мне очень важно, чтобы меня заметили!" Вспомните метафору: "Он имеет вес в обществе".

Ну, и, конечно, не стоит забывать, что еда - это самый простой способ получить удовольствие. Она под рукой, и многие выбирают этот путь, потому что он самый доступный.

А у нас еще в последнее время в мировой практике еду возвели просто на пьедестал. Кругом кулинарные курсы, повсюду рестораны, закусочные, в кино без попкорна уже и зайти-то неприлично. Это тоже влияет на то, что мы постоянно набираем новые килограммы?

Олеся Волкова: Безусловно влияет. Это очень мощный маркетинговый ход: даже города соревнуются за то, чтобы стать гастрономической столицей России. С одной стороны, ничего плохого тут нет: престиж, развитие бизнеса, поток туристов... Но... Опыт показывает, что когда человек, привыкший к простой пище, изредка ест что-то изысканное, то получает от пищи больше удовольствия. Еда, как и любое впечатление, может вызывать зависимость, к тому же значительно снижается острота восприятия рецепторов. Если мы каждый день, а не по праздникам, будем съедать банку сгущенки или, допустим, торт, то уровень получаемого удовольствия будет гораздо ниже.

И мы начнем есть по два торта в день, чтобы вернуть себе это удовольствие.

Олеся Волкова: Именно. Чистота радости и вообще способность получить удовольствие сильно снижаются. Люди, увлекающиеся лечебным голоданием, отмечают, что самая простая еда после аскезы ощущается очень вкусной, так как восприятие вкусовых рецепторов приходит в норму. А вспомните наше детство с его дефицитом, когда все питались обычной нормальной простой едой. Но на каждый праздник готовилось что-то особенное, и как же это было вкусно! А сейчас радости нет, она утрачена из-за пресыщения.

Получается, нам просто не хватает впечатлений, а еда - это самое доступное?

Олеся Волкова: Да, это самый доступный способ получить удовольствие, он всегда под рукой. Тем более сейчас, когда можно позвонить в любой ресторан, сделать заказ, и доставка привезет тебе что-нибудь изысканное. Это гораздо проще, чем купить билет в оперу, скажем так. И дешевле.

И что делать, когда еда - везде? Как удержаться в этом мире соблазна?

Олеся Волкова: Взрослый человек тем и отличается от ребенка, что у него есть возможность выбирать. Поэтому нужно анализировать, рефлексировать и формировать собственную саморегуляцию. Иными словами, понимать: готов ли я и дальше быть в этих соблазняющих отношениях с едой? Готов быть полностью зависимым от мира потребления? Ведь каждому понятно, что это именно он хочет, чтобы мы постоянно покупали еду, поглощали ее, загружали в себя по максимуму, не думая больше ни о чем. Если же я осознал, что такой путь не принесет пользы, а еда - это всего лишь ассоциация с чем-то вроде любви, безопасности или даже способа проявления агрессии, то как разрешить ситуацию без участия пищи? Например, заменить шоколадку на "обнимашки" с близким человеком. Или преодолеть стресс, выпустив пар в спортзале.

Наблюдайте за собой. Если не хватает собственных усилий и воли, есть смысл обратиться за помощью к психологам, потому что расстройство пищевого поведения - это опасное состояние, можно потерять не только здоровье, но и саму жизнь. Поэтому иногда без помощи специалистов не обойтись. Это не говорит о том, что обязательно нужно обращаться к психиатру или принимать антидепрессанты. Но если своей воли не хватает, важно, чтобы кто-то эту регулирующую функцию взял на себя: помог выработать привычки здорового питания, обнаружил те стрессовые точки, которые выводят из равновесия и заставляют переедать. Кто-то, кто поможет трезво и по-взрослому смотреть на бесконечные предложения разных вкусностей, которыми изобилует сейчас рынок гастрономических и кулинарных услуг. И, возможно, тогда станет легко и самому это все регулировать.

То есть сначала нужно проработать психологическую проблему, а уже потом можно подключать диету и спорт?

Олеся Волкова: Верно.