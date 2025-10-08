Почему не стоит ходить с распахнутой одеждой в холод

Последствия распахивания одежды в холод могут быть серьезнее простуды и касаются не только банального насморка, рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения Александр Калюжин. Мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Врач рассказал, что с точки зрения физиологии распахиванием в холод одежды мы устраиваем своему телу суровую проверку на прочность. Он пояснил, что организм — это совершенная система, стремящаяся сохранить постоянную температуру внутренних органов. Когда мы выходим на холод с открытой грудью и шеей, мы запускаем механизм экстремальной теплоотдачи, добавил эксперт.

«Холодный воздух, как сквозняк в доме, проникает под одежду и постоянно омывает кожу, вытягивая драгоценное тепло. Тело пытается согреться, включая мышечную дрожь — это экстренный способ выработать энергию. Но если утечка тепла слишком велика, ресурсов может не хватить. Самое коварное последствие — это рефлекторный спазм сосудов», — рассказал Калюжин.

Он объяснил, что резкий холод на коже заставляет кровеносные сосуды не только на поверхности, но и внутри сужаться, в первую очередь это бьет по дыхательной системе. Слизистая горла и бронхов, недополучая крови, становится сухой и беззащитной, а ее природный барьер — местный иммунитет — рушится, рассказал врач. Он дополнил, что в этот момент вирусам и бактериям открывается «зеленая улица», что приводит к ангине, бронхиту или ОРВИ.

«Резкое охлаждение вызывает болезненный спазм и воспаление мышцы спины и шеи — состояние, которое в народе называют «продуло». А переохлаждение поясницы — прямой путь к обострению цистита или пиелонефрита. Для людей с проблемами сердца такой перепад температур особенно опасен. Холод может вызвать спазм уже коронарных сосудов, питающих сердечную мышцу, что грозит приступом стенокардии. Застегнутая одежда — это не вопрос эстетики, а важный вклад в наше здоровье. Это простое действие помогает организму сохранить энергию, не тратить ее на борьбу с холодом и поддерживать наш естественный щит — иммунитет», — предупредил доктор.

